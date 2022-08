Neu bei Netflix diese Woche: Gleich 14 (!) Serien und Mark Wahlbergs dreiste Kopie von Dwayne Johnsons Erfolgsmasche

Auch diese Woche stellen wir euch alle neuen Filme und Serien bei Netflix vor. Dazu zählen der erste Teil der 11. Staffel The Walking Dead und eine neue Mark Wahlberg-Komödie.

Wie immer hat Netflix diese Woche viele verschiedene neue Filme und Serien im Abo veröffentlicht. Mit dabei ist die Komödie Me Time mit Mark Wahlberg und Kevin Hart. Wer sich nur den Trailer (oben im Player) anschaut, wird merken, dass der Actionstar hier sicher auch auf die Erfolgsmasche von Dwayne Johnson schielt. Der drehte mit Hart zum Beispiel Central Intelligence.

Bei den Serien könnt ihr seit dieser Woche die ersten acht Folgen der 11. Staffel The Walking Dead neu bei Netflix streamen. Außerdem gibt es noch viele weitere Serien zu entdecken, zum Beispiel Ollies Odyssee. Die Geschichte über Spielzeuge auf einer abenteuerlichen Reise wirkt wie Netflix' Toy Story.

Schaut hier noch einen Trailer zu Ollies Odyssee:

Ollies Odyssee - S01 Trailer (English) HD

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien(staffeln) bei Netflix diese Woche

Die 20 besten Serienstarts im August: Marvel-Doppel, Sandman und House of the Dragon

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im August bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das feurige Game of Thrones-Prequel House of the Dragon, das Netflix-Fantasy-Epos Sandman sowie die schräge MCU-Anwalts-Comedy She-Hulk.



