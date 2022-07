Das größte Fantasy-Epos des Jahres bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien im August

Im August warten einige Film- und Serien-Highlights bei Netflix. Endlich startet das heiß erwartete Fantasy-Epos Sandman. Darüber hinaus erscheint das Finale der 365 Days-Reihe.

Netflix hat sein Programm für den August enthüllt. Viele neue Filme und Serien erwarten uns in den nächsten Wochen. Das größte Highlight ist die Comicverfilmung Sandman. Seit über 30 Jahren versucht Hollywood, das albtraumhafte Fantasy-Epos von Neil Gaiman auf die große Leinwand zu bringen. Jetzt kommt es als Serie zu Netflix.

Für Fantasy- und Horrorfans dürfte darüber hinaus ein weiteres Original interessant sein: Day Shift. In dem vom John Wick-Team konzipierten Actionfilm schlüpft Jamie Foxx in die Rolle eines abgebrühten Vampirjägers. Bereits vor zwei Jahren war der Schauspieler in einem Netflix-Film zu sehen, namentlich Project Power.

Und dann wäre da noch das große Finale der Erotikreihe 365 Days. 2020 wurde der erste Teil bei Netflix veröffentlicht. Mit 365 Days – Dieser Tag erschien im April der zweite. Wenige Monate später folgt der Schlussakt: 365 Days – Noch ein Tag. Selbst für Netflix-Verhältnisse ist diese flotte Veröffentlichungsstrategie bemerkenswert.

Alle neuen Filme bei Netflix im August 2022

Alle neuen Serien bei Netflix im August 2022

Das ist alle bisher von Netflix bekannt gegebenen Titel. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass im Lauf des Monats viele weitere Filme und Serien ins Streaming-Angebot aufgenommen werden, die zuvor nicht angekündigt wurden.

Auf welche Netflix-Filme und -Serien freut ihr euch am meisten im August?