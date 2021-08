Neu bei Netflix: Gefräßige Horror-Heuschrecken und 16 weitere Filme und Serien

Pünktlich zum Wochenende sind wieder einige neue Filme und Serien bei Netflix eingetroffen. Wir haben euch die wichtigen Neuzugänge herausgesucht: Mit dabei ist der Tier-Horrorfilm Schwarm der Schrecken.

Das Angebot neuer Filme und Serien auf Netflix ist diese Woche recht überschaubar. Insgesamt 17 Titel haben wir ausfindig gemacht, die in den vergangenen Tagen frisch zum Angebot des Streaming-Anbieters dazugestoßen sind. Empfehlen können wir euch einen packenden Tier-Horrorfilm mit blutgierigen Heuschrecken. Weiter unten findet ihr die komplette Liste.

Neuer Horrorfilm auf Netflix: Hilfe, die Blut-Schrecken sind los

In dem Horrorfilm Schwarm der Schrecken folgen wir Virginie, die mit ihren Kindern auf einem Bauernhof lebt und hier eine eiweißreiche Nahrungsquelle züchtet: Heuschrecken. Im Vordergrund stehen erstmal ihre alltäglichen und finanziellen Sorgen. Bald aber geht es für die kleine Familie plötzlich um das nackte Überleben, als der hauseigene Schwarm von Heuschrecken eine Vorliebe für Blut entwickelt.



Hier gibt's den Trailer zum gefräßigen Schwarm der Schrecken

The Swarm - Trailer (English Subs) HD

Der neue Horrorfilm mit dem vielversprechenden Titel ist kein richtiges Netflix Original, sondern eine französische Produktion, die bereits auf Festivals sowie im vergangenen Juni in Frankreich in den Kinos startete. International aber wird der Film nun auf Netflix gezeigt.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.



Die 15 besten Serienstarts im August

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an August-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Starzplay, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats vor.

