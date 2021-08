Kontroverses DC-Desaster jetzt bei Amazon Prime: Alle 55 neuen Filme & Serien der Woche

Auch diese Woche gibt es wieder viele neue Filme und Serien im Amazon Prime-Abo, darunter ein Horror-Trip, ein Sci-Fi-Mindfuck und Suicide Squad. Wir stellen euch alle Titel vor.

Während im Kino gerade der neue Suicide Squad-Film von James Gunn läuft, hat Amazon Prime die erste Verfilmung von 2016 diese Woche neu für Abonnent:innen ins Abo genommen.

Neben dem kontroversen DC-Desaster lohnt sich für Genre-Fans ein Blick auf The Endless. Wir haben die unbekanntere Perle schon als einen der besten Sci-Fi-Mindfucks der letzten Jahre gefeiert.

Schaut hier noch den Trailer zu The Endless:

The Endless - Trailer (Deutsch) HD

Wer Lust auf Horror hat, sollte sich Bliss anschauen. Darin verliert sich eine junge Künstlerin in einem abgefahrenen Rausch aus Drogen und Sex, der immer tödlichere Züge entwickelt.

Bei den Serien empfehlen wir die 1. Staffel Cruel Summer, die an Tote Mädchen lügen nicht erinnert und eine abgründige Teenie-Geschichte über mehrere Zeitebenen entfaltet.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime

Alle neuen Serien bei Amazon Prime

7 Serien-Remakes, die uns begeistern und aufregen

Hättet ihr gewusst, dass viele eurer Lieblingsserien in Wahrheit Neuauflagen anderer Serien sind? Im Podcast Streamgestöber erforschen wir gelungene Remakes, aber auch solche, die es besser nie gegeben hätte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Spektrum der Serien-Remakes reicht dabei von House of Cards und Charmed über Broadchurch bis zu The Office. Und egal, ob ihr bei Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Magenta TV, TV Now oder in der Arte-Mediathek streamt: Der Vergleich von Original- und Remake-Serie ist an vielen Stellen möglich.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was streamt ihr am Wochenende bei Amazon Prime?