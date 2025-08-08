Neu bei Netflix: Geniale Krimi-Unterhaltung, die 3 Staffeln lang mit einer Überraschung nach der anderen aufwartet

Netflix hat sich eine ungewöhnliche Krimiserie gesichert, die ihr jetzt komplett im Abo des Streamers schauen könnt. Geschaffen wurde sie u.a. von Breaking Bad-Star Bryan Cranston.

Ursprünglich wurde sie bei Amazon Prime veröffentlicht, jetzt hat sie sich völlig unerwartet Netflix geschnappt: Ab sofort könnt ihr bei dem Streaming-Dienst alle drei Staffeln von Sneaky Pete schauen. Die unkonventionelle Krimiserie schwankt zwischen genialem Heist und berührendem Drama – mit einigen Wendungen auf.

Krimi-Geheimtipp bei Netflix: Sneaky Pete mit Giovanni Ribisi von Breaking Bad-Star Bryan Cranston

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der Trickbetrüger Marius Josipović (Giovanni Ribisi), der die letzten drei Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht hat. Kaum kommt er aus dem Gefängnis frei, leitet er seinen nächsten Coup in die Wege: Er nimmt die Identität seines Zellengenossen Pete Murphy (Ethan Embry) an und schleicht sich bei dessen Familie ein, um seiner eigenen Vergangenheit zu entkommen.

In dieser warten einige ungeklärte Angelegenheiten, von denen Marius am liebsten hätte, dass sie für immer in Vergessenheit geraten. Bald muss er jedoch feststellen, dass er sich unter dem Deckmantel Pete Murphy in eine ähnlich verzwickte Situation manövriert hat. Denn auch sein neues Zuhause wartet mit einigen bösen Überraschungen auf, denen er jetzt nicht mehr entkommen kann. Es geht von einer Hölle in die nächste.

Hier könnt ihr den Trailer zu Sneaky Pete schauen:

Sneaky Pete - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ursprünglich wurde Sneaky Pete von Sony Pictures Television für den TV-Sender CBS entwickelt. Als sich jedoch herausstellte, dass dieser das Format nicht haben will, ging die von David Shore (Dr. House) und Bryan Cranston (Breaking Bad) erdachte Idee an Amazon Prime, wo die Serie schließlich grünes Lichte erhielt.

Heist-Krimi trifft Familiendrama bei Netflix: Sneaky Pete ist ein seltsamer, aber guter Genre-Mix

Zwischen 2015 und 2019 sind insgesamt drei Staffeln mit jeweils zehn Folgen erschienen, die mit einer Lauflänge zwischen 40 und 60 Minuten aufwarten. Netflix hat sich nun die Serie als Gesamtpaket geschnappt und stellt sie im Abo als Stream zur Verfügung – perfekt für einen ausgedehnten Nachhol-Binge-Marathon am Wochenende.

Wenn man sich Sneaky Pete anschaut, ist es wenig verwunderlich, dass sie bei einem traditionellen Network wie CBS scheiterte. Shore und Cranston haben einen ungewöhnlichen Genre-Mix geschaffen, der mit verschiedenen Tonalitäten spielt, einen rauen Charme versprüht und mit jeder Menge schwarzem Humor aufwartet.

Zwischen Familiendrama und Kriminalgeschichte entfaltet sich ein komplexer werdendes Geflecht aus ungemütlichen, verbitterten Figuren, das ausgerechnet in seinen zwischenmenschlichen Momenten am besten funktioniert. Sogar Cranston taucht in der Serie in einer Nebenrolle auf – für Breaking Bad-Fans also eine Muss.