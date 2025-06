Neu bei Netflix: Nervenzerfetzender Horror-Thriller kommt genau zum richtigen Zeitpunkt

Bei Netflix ist am Wochenende ein Horror-Thriller eingetroffen, der kaum zu einem besseren Zeitpunkt hätte erscheinen könnte. In wenigen Tagen startet nämlich die Fortsetzung im Kino.

Nicht selten kommt es vor, dass Netflix einen namhaften Film ohne größere Ankündigung in sein Programm aufnimmt. So geschehen ist es am Wochenende mit 28 Weeks Later. Der zweite Eintrag in die anthologischen Horror-Reihe befindet sich ab sofort im Streaming-Abo. Das trifft sich vom Timing natürlich perfekt.

Denn mit 28 Years Later erscheint bereits am Donnerstag die mit großer Spannung erwartete Fortsetzung im Kino. 18 Jahre mussten Fans warten, bis die Infizierten der von Danny Boyle und Alex Garland geschaffenen Zombie-Apokalypse wieder in Großbritannien ihr Unwesen treiben. Jetzt geht die endzeitliche Saga endlich weiter.

Netflix entfesselt den Zombie-Horror von 28 Weeks Later

Bevor wir erfahren, wie die Welt 28 Jahre nach dem Ausbruch des Rage-Virus aussieht, erleben wir bei Netflix den Wiederaufbau der Zivilisation. Rund sechseinhalb Wochen nach den Ereignissen von 28 Days Later sieht sich die Menschheit gewappnet, in das zerstörte London zurückzukehren und in Sicherheitszonen einen Neuanfang zu wagen.

Hier könnt ihr den Trailer zu 28 Weeks Later schauen:

28 Weeks Later - Trailer (Deutsch)

Zu den Mutigen gehört auch der Familienvater Don (Robert Carlyle), der mit seiner Tochter Tammy (Imogen Poots) und seinem Sohn Andy (Mackintosh Muggleton) in die britische Metropole zurückkehrt. Es dauert jedoch nicht lange, bis sich auch das aggressive Virus wieder hinter den vermeintlich sicheren Mauern um sich schlägt.

28 Weeks Later wartet mit einigen fiesen Twists auf und liefert gleich in den ersten Minuten eine Szene für die Ewigkeit ab: Don flieht mit seinen Kindern von einem Landsitz, der von Infizierten überrannt wird – und lässt seine Frau, Alice (Rose Byrne), zurück. Besser hätte die nervenaufreibende Fortsetzung ihren Tonfall nicht vorgeben können.

Boyle und Garland waren bei 28 Weeks Later zwar nur ganz am Rande als ausführende Produzenten beteiligt. Regisseur Juan Carlos Fresnadillo (Intruders, Damsel) liefert dennoch eine starke Fortführung der Geschichte ab, die mit vielen denkwürdigen Sequenzen aufwartet und in einem atemlosen Finale mündet.

Mit seinen 99 Minuten Laufzeit vergeht 28 Weeks Later wie im Flug und lässt kaum einen menschlichen Abgrund aus – besonders, wenn sich die Geschichte neben dem Familiendrama in einen Kriegsfilm verwandelt, in dem Sergeant Doyle (Jeremy Renner) Entscheidungen treffen muss, die ihn an moralische Grenzen bringen.

Wann und wo kann man die 28 Days Later-Filme schauen?

28 Weeks Later streamt aktuell bei Netflix und Disney+ in der Flat. Der erste Teil, 28 Days Later, steht nur mit Kauf- und Leihversionen bei Amazon Prime Video und Co. als Stream zur Verfügung. Der dritte Teil, 28 Years Later startet am 19. Juni 2026 im Kino.