Neu bei Netflix: Skandal-Film über Minderjährige schockiert auch fast 30 Jahre später noch

Bei Netflix könnt ihr ab jetzt Kids von Larry Clark streamen. Das erschütternde Jugend-Porträt wurde in den 90ern zum Skandal durch explizite Freizügigkeit und andere Exzesse Minderjähriger.

Vor provokativen Teenie-Serien wie HBOs Euphoria gab es in den 90ern den Film Kids. Mit seinem Porträt verrohter, unbekümmerter Jugendlicher im damaligen New York hat Regisseur Larry Clark ein polarisierendes Werk geschaffen. Sicherlich auch aufgrund des kontroversen Inhalts entwickelte sich der Film zum kommerziellen Hit.

Falls ihr Kids noch gar nicht kennt, könnt ihr den Streifen ab jetzt neu im Netflix-Abo streamen. Der tabubrechende Film dürfte auch heutzutage noch viele Gemüter erhitzen.

Kids zeigt Sex-, Drogen- und Alkohol-Eskapaden von Jugendlichen

Um eine klassische Handlung geht es in Clarks Film nicht wirklich. Der Regisseur reiht vielmehr episodenhaft den Alltag einer Gruppe Teenies im New York der frühen 90er aneinander. Die losen Momentaufnahmen bekommen durch die schonungslose, manchmal fast schon voyeuristische Inszenierung einen dokumentarischen Charakter.

Zusammen mit den damals unbekannten Laien im Cast, die teilweise erst anschließend größere Schauspiel-Karrieren verfolgten (z.B. Chloë Sevigny), wirkt Kids manchmal realistischer, als einem lieb sein könnte.

Sex, Partys, Drogen und noch mehr Sex sind der Mittelpunkt im Leben von Clarks Protagonist:innen, wobei sich die positive HIV-Diagnose von Sevignys Jenny als roter Faden entspinnt. Sie will verhindern, dass ihr Sex-Partner Telly (Leo Fitzpatrick) weitere Mädchen ansteckt, doch der treibt sich schon auf der nächsten Party herum.

Kids ist heute genauso eindringlich und abschreckend wie damals

Clarks Werk strotzt nur so vor roher Kraft und ist ein eindringliches Statement, das die immer stärker ins Verderben abgleitende Jugend mit der harten Realität kollidieren lässt. Darin schlägt AIDS als unaufhaltsame Welle in der Gesellschaft ein, wobei Orientierungslosigkeit sowie unbekümmertes Handeln zu Isolation, Trauer und noch mehr Leid führen. Auch nach bald 30 Jahren ist Kids heute deshalb so relevant und eindringlich wie eh und je.



