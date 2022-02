Neu fürs Heimkino: 7 Marvel-Filme in neuen Editionen mit wunderschönen Covern

Marvel-Fans können seit kurzem die besten Filme in einer neuen Version kaufen. Es lohnt sich. Die hochwertigen Mondo-Steelbooks sind wahre Prachtstücke in jeder Blu-ray-Sammlung.

Seit dieser Woche sind 7 neue Marvel-Filme in den beliebten Mondo-Steelbooks verfügbar. Das bedeutet: Individuelle Cover, hochwertiges Material sowie 4K-Qualität. Diese Editionen sind gewissermaßen das krasse Alternativ-Angebot zum digitalen Stream der Filme bei Disney+. Sie richten sich an echte MCU-Fans, die ihre Lieblingsfilme in der Hand halten wollen und eine hochwertige Gestaltung haben möchten.

Seit Donnerstag könnt ihr die Editionen bei Amazon, Saturn und MediaMarkt kaufen. Weiter unten kriegt ihr die Übersicht mit allen neuen und alten verfügbaren MCU-Mondo-Steelbooks. Insgesamt sind nun 13 MCU-Filme in dieser speziellen Aufmachung erschienen.

Avengers 4 im Mondo-Steelbook Zum Deal Deal

Warum lohnen sich die Mondo-Steelbooks zu den Marvel-Filmen?

Sie sind einzigartig gestaltet und heben sich deutlich von üblichen Blu-ray-Covern ab. Zudem wurden die Edition in limitierter Stückzahl hergestellt, das macht sie attraktiv für Sammler:innen oder als Geschenk für Marvel-Fans. Und natürlich kriegt ihr die hochauflösende 4K-Blu-ray-Auswertung (+ Standard-Blu-ray).

Avengers 4: Endgame in der einzigartigen 4K UHD Mondo-Edition kaufen



Avengers: Infinity War - 4K UHD Mondo Edition

© Mondo/Marvel Age of Ulron im Mondo-Look

Ant-Man - 4K UHD Mondo Edition

Avengers - Age of Ultron - 4K UHD Mondo Edition

Guardians of the Galaxy Vol. 2 - 4K UHD Mondo Edition

Captain America - The Winter Soldier - 4K UHD Mondo Edition

Deshalb lohnt sich 4K für echte (Heim)Kino-Fans

Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei Blockbustern mit großen Actionschauwerten und aufwendiger Ausstattung wichtig ist.