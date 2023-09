Neu im Heimkino: 200 Mio. Dollar teures Superhelden-Desaster, das 9 Jahre in Arbeit war und eine ganze Ära beendete

Eins der größten Superhelden-Projekte der jüngeren Kinogeschichte ging dieses Jahr komplett unter. Ab sofort könnt ihr euch DCs The Flash ins Heimkino holen.

Trotz großer Vorschusslorbeeren holte sich The Flash im Juni eine schallende Ohrfeige an den Kinokassen ab. Kaum jemand wollte den Superhelden-Film von DC sehen. Für Fans der alten Justice League-Welt von Ben Affleck, Gal Gadot und Henry Cavill ist der Zeitreise-Film dennoch ein Ereignis.

Ihr könnt The Flash ab sofort auf 4K-Blu-ray, Standard-Blu-ray oder DVD kaufen. Zudem stehen euch digitale Leih- und Kaufoptionen zur Verfügung. Wir geben euch den Überblick.

The Flash ist der inoffizielle Schluss des alten DC-Universums: Darum geht es

Nach seinem ersten Justice League-Abenteuer ist Barry Allen (Ezra Miller) frustriert, dass er als The Flash immer nur dann gerufen wird, um hinter Bruce Wayne aka Batman (Ben Affleck) aufzuräumen. Noch mehr ärgert ihn jedoch seine Machtlosigkeit: Obwohl er sich als Superheld blitzschnell bewegen kann, ist er Lichtjahre zu spät, um das Leben seiner Mutter Nora (Maribel Verdú) zu retten und die Verurteilung seines Vaters Henry (Ron Livingston) zu verhindern. Als er realisiert, dass er dank seiner Fähigkeiten in der Zeit zurückreisen kann, nimmt Barry großen Anlauf – und landet in einer anderen Dimension.

Neun Jahre war The Flash in Arbeit. Die CGI-lastige Produktion verschlang ein horrendes Budget von 200 Millionen US-Dollar. Mehrere DC-Stars, darunter Ben Affleck, Gal Gadot und Michael Keaton kehrten in ihre alten Rollen zurück. The Flash sollte ein abschließender Höhepunkt werden und ein neues Zeitalter einleiten. Letztlich spielte der Film weltweit nur knapp 270 Millionen US-Dollar wieder ein und wurde zu einer der größten Superhelden-Niederlagen der jüngeren Geschichte.

Aus dem alten DC erscheint im Dezember nur noch Aquaman 2, der ursprünglich viel früher in die Kinos kommen sollte. Danach beginnt unter der Regie von James Gunn ein neues Kapitel.

