Neue Amazon-Serie The 50 ist 5 Mal größer als LOL und sorgt jetzt schon für Skandale: Massenhaft Reality-Stars kämpfen gegeneinander

Amazon sprengt das LOL-Konzept: In der neuen Serie The 50 treffen 50 Reality-Stars aufeinander. Das Drama hat schon vor Streaming-Start auf den Titelseiten begonnen.

Wie wäre es, wenn man das Erfolgskonzept von LOL: Last One Laughing einfach mit fünf multipliziert und dem Resultat freie Bahn lässt? So oder ähnlich muss die Idee zu The 50 bei Amazon entstanden sein. Es verspricht das Reality-Star-Event des Jahres zu werden.

LOL mit 50 Reality-Stars: Neue Amazon-Serie sorgt für Schlagzeilen

Wie eine Pressemitteilung von Amazon enthüllt, werden in The 50 "Deutschlands 50 größte Reality-Stars" in mehreren Spielen gegeneinander antreten. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von 50.000 Euro. Der Clou: Das Geld bekommt am Ende nicht der Star selbst, sondern einer seiner Fans. Zu den Teilnehmenden gehören unter anderem folgende Persönlichkeiten:

Jenny Elvers-Elbertzhagen

Cora Schumacher

Carina Spack

Eva Benetatou

Georgina Fleur

Nico Legat

Jill Lange

Wie genau die Spiele aussehen oder der Gewinner-Fan ausgewählt wird, ist bisher nicht klar. Laut einem T-Online -Bericht unter Verweis auf einen Artikel der Bild-Zeitung sollte auch Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!-Teilnehmer Gigi Birofio an der Sendung teilnehmen. Da aber auch seine Ex-Freundin für The 50 angefragt wurde, reiste er vor dem Dreh wieder ab.

Reality-Star Walentina Doronina sollte für die Amazon-Serie vor der Kamera stehen, teilte sich mit Birofio aber eine äußerst skandalträchtige Vorgeschichte bei Das Sommerhaus der Stars. Laut eigenen Worten wurde ihre Teilnehme gestrichen, sobald sie die Produzent:innen auf den Konflikt mit Birofio ansprach.

Wann kommt The 50 zu Amazon Prime?

The 50 wird am 11. März 2024 bei Amazon Prime mit vier Episoden anlaufen. Weitere vier kommen jeweils am 18. und 25. März dazu. Die finalen zwei Folgen sind ab dem 1. April verfügbar.

Podcast: Die besten Sci-Fi-Serien seit 2000

Was waren die besten Science-Fiction-Serien seit Beginn des neuen Jahrtausends? Im Podcast stellen wir die 10 genialsten Genre-Vertreter vor, die jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 besten Sci-Fi-Serien der letzten 24 Jahre finden sich hirnverknotende Zeitschleifen, beklemmende Dystopien, verheerende Roboter-Kriege und mehr als nur ein fantastisches Weltraum-Epos.