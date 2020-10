Neue Band of Brothers-Serie schnappt sich absoluten Top-Regisseur

Das Band of Brothers-Universum wächst. Nach The Pacific folgt nun Masters of the Air bei Apple TV+. James Bond-Regisseur Cary Fukunaga wird die ersten drei Folgen inszenierten.

Seit rund einem Jahr wissen wir, dass Apple TV+ an einer Nachfolgeserie zu Band of Brothers und The Pacific arbeitet. Diese trägt den Titel Masters of the Air und erzählt die Geschichte junger Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg. Nachdem es zuletzt sehr ruhig um das ambitionierte Projekt wurde, erreicht uns heute endlich ein Update.

Wie Deadline herausgefunden hat, wird Cary Fukunaga bei den ersten drei Episoden der insgesamt zenteiligen Miniserie Regie führen. Das klingt definitiv vielversprechend. Immerhin ist Fukunaga nicht nur der Regisseur des neusten James Bond-Films. Zuvor inszenierte er auch die erste Staffel von True Detective und die Netflix-Serie Maniac.

James Bond-Regisseur inszeniert Masters of the Air

Cary Fukunaga, der 2009 mit Sin Nombre seinen großen Durchbruch feierte, hat im Lauf seiner Karriere schon viele eindringliche Bilder geschaffen, so findet sich etwa auch das aufwühlende Kriegsdrama Beasts of No Nation mit Idris Elba in seiner Filmographie wieder. Davon wird sicherlich auch Masters of the Air profitieren.



Schaut euch den Trailer zu Band of Brothers an:

Band of Brothers - Trailer (Englisch)

Masters of the Air basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage von Donald L. Miller. Hinter der Verfilmung steckt Steven Spielbergs Amblin Television und die Produktionsfirma Playtone von Tom Hanks und Gary Goetzman. Das Team war auch schon bei Band of Brothers und The Pacific beteiligt - damals noch unter dem Dach von HBO.

Die Buchvorlage zu Masters of the Air auf Amazon Zum Deal Zur Vorbereitung

Das neuste Projekt aus diesem Zyklus entsteht allerdings unter dem Banner von Apple TV+. Ein gigantisches Budget von 200 Millionen US-Dollar soll sich der Streaming-Dienst die Kriegsserie kosten lassen. Die Verpflichtung von einem namhaften Regisseur wie Cary Fukunaga spricht dafür, dass wir es hier mit einem richtigen Serien-Blockbuster zu tun haben,

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was erwartet ihr euch von der neuen Band of Brothers-Serie?