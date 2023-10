Neue Dragon Ball-Serie bekommt ersten Trailer: Es gibt 2 Gründe für Vorfreude und eine große Befürchtung

Zur kürzlich gerüchteweise angekündigten Dragon Ball-Serie gibt es jetzt einen ersten Teaser-Trailer. Anime-Fans werden sich insbesondere über zwei Dinge freuen.

Fünf Jahre nach dem Ende von Dragon Ball Super soll eine neue Dragon Ball-Serie kommen. Das kürzlich noch als Dragon Ball Magic gerüchteweise angekündigte Projekt trägt jetzt den Namen Dragon Ball Daima. Und einen ersten Teaser gibt es bereits.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Dragon Ball Daima an:

Anime-Fans müssen neuer Dragon Ball-Serie mit gemischten Gefühlen entgegenblicken

Der erste Teaser wurde kürzlich vom Animationsstudio Toei veröffentlicht. Zum Leidwesen vieler Fans sind nur wenige neue Szenen zu sehen, der Großteil beschränkt sich auf eine Rückschau über die letzten 40 Jahre Dragon Ball.

Laut den bisherigen Informationen zum neuen Dragon Ball-Anime werden die Helden Goku und Kaioshin in Dragon Ball Daima in Kinder verwandelt und müssen versuchen, ihre früheren Existenzformen zurückzubekommen. Die Story wird Franchise-Fans an Dragon Ball GT erinnern, viele befürchten daher die Kopie einer bereits bekannten Story.

Aber es gibt für Anime-Fans auch 2 Gründe, sich über den Trailer zu freuen

Grund 1 : Viele Fans sind von den neuen Animationen begeistert

: Viele Fans sind von den neuen Animationen begeistert Grund 2: Mit Autor Akira Toriyama soll erneut der Dragon Ball-Autor bei der neuen Serie an den Schalthebeln sitzen

Wann kommt Dragon Ball: Daima nach Deutschland?

Wie Toei Animation über den Trailer ankündigte, soll Dragon Ball: Daima im Herbst 2024 erscheinen. Ob dieser zeitliche Rahmen auch für einen Release im deutschsprachigen Raum gilt, ist aber nicht bekannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

