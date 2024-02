Neue Game of Thones-Serie über Eroberung von Westeros: Wird die geheimnisvollste Katastrophe des Fantasy-Epos endlich gezeigt?

Die Welt von Game of Thrones wächst weiter. HBO entwickelt eine neue Serie über die Eroberung von Westeros. Aber erhalten wir endlich Einblick in die Katastrophe, die ihr voranging?

Drei Geschwister auf ihren Drachen, und sieben Königreiche. Heraus kommt eines der einschneidenden Ereignisse in der Welt von George R.R. Martins Lied von Eis und Feuer. Als "Aegons Eroberung" ging die Geschichte in die fiktiven Fantasy-Annalen ein. In Serienform haben wir aber noch nicht gesehen, wie der größte aller Targaryen-Prinzen Westeros eroberte und den Eisernen Thron schmieden ließ. Das könnte sich ändern. Denn nach Game of Thrones und House of the Dragon entwickelt HBO eine Serie über Aegon.

Das ist über die neue Game of Thrones-Serie bekannt

Bisher befindet sich das Projekt, wie erwähnt, nur im Entwicklungsstatus. An das Casting kann noch lange nicht gedacht werden. Folgende Details gibt ein Bericht des meist verlässlichen Branchenmagazins Hollywood Reporter preis:

Die Serie soll von der Eroberung von Westeros durch Aegon Targaryen handeln, sie würde also etwas mehr als 100 Jahre vor den Ereignissen von House of the Dragon spielen.

Autor Mattson Tomlin wurde mit der Entwicklung betreut . Er verfasste die Vorlage für den Netflix-Film Project Power, half bei der Überarbeitung des Drehbuchs von The Batman und schrieb an The Batman 2 mit.



. Er verfasste die Vorlage für den Netflix-Film Project Power, half bei der Überarbeitung des Drehbuchs von The Batman und schrieb an The Batman 2 mit. Laut einer Quelle des Branchenblatts wird die Herangehensweise als "Back to Basics" beschrieben, also "zurück zu den Grundlagen" von Martins Fantasy-Universum . Was genau das bedeuten soll, weiß nur die Quelle selbst.

Eine offizielle Bestätigung von HBO fehlt.

HBO Aegon eroberte mit wesentlich größeren Drachen Westeros

In Game of Thrones ist Aegons Eroberung ein Ereignis ferner Geschichte, da die Serie knapp 300 Jahre später einsetzt. Bei House of the Dragon sieht das schon anders aus. Die gewaltige Drachendame Vaghar, die wir in HotD kennenlernen, hat an der Eroberung teilgenommen. Aegon flog nämlich auf seinem Drachen Balerion (dem größten, den Westeros je gesehen hat), während seine beiden Schwestern und Ehefrauen Visenya und Rhaenys jeweils auf Vaghar und Meraxes in die Schlacht zogen. Gemeinsam eroberten sie sechs der sieben Königreiche von Westeros. Nur Dorne widersetzte sich erfolgreich.

Wo wir bei ferner Geschichte sind ...



Die Aegon-Serie könnte den Untergang von Valyria zeigen

Aegons Eroberung geht die wohl größte Katastrophe in der Fantasy-Welt von George R.R. Martin voraus. Ursprünglich stammen die Familie Targaryen und ihre Drachen nämlich aus dem Staat Valyria auf dem Kontinent Essos.

Als eine Tochter des Hauses eine Untergangsvision erträumt, setzen sich die Targaryens mit fünf ihrer Drachen auf die Insel Dragonstone ab. Und tatsächlich: 12 Jahre später geht das 5000 Jahre alte Reich Valyria nach einer mysteriösen Katastrophe unter, zusammen mit seinem angesammelten Wissen, zahllosen Drachen und seiner Bevölkerung. Der sogenannte "Untergang" oder "Doom of Valyria" wird seither von Geheimnissen umwoben. Niemand weiß mit Sicherheit, was geschehen ist.

Aegons Eroberung fand etwa 100 Jahre nach dem Untergang statt, das heißt Aegon hat die Flucht nach Dragonstone nicht selbst erlebt. Denkbar wäre jedoch eine Rückblende, die auf die Reise der Targaryens von ihrer Heimat bis nach Dragonstone eingeht. Schon House of the Dragon eröffnete mit einer Rückblende, um uns Kontext zu geben.

Es ist längst nicht sicher, ob die Aegon-Serie produziert wird. HBO gibt mit schöner Regelmäßigkeit Game of Thrones-Ableger in Entwicklung, sägt diese aber auch ab, wenn das Konzept nicht überzeugt. Grünes Licht gab es nach House of the Dragon laut Hollywood Reporter nur für A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Aber – und hier haben wir Platz zum Träumen – so nah am Untergang von Valyria wie in einer Aegon-Serie waren wir bislang noch nicht. Wie wäre es also mit einem klitzekleinen Blick auf Valyria, wo die einzigen anderen Drachenzähmer den Tod fanden? Bitte?!