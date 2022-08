House of the Dragon: Alle Drachen in der Serie, ihre Namen und ihr Alter

Die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon will so viele Drachen zeigen wie nie. Hier erfährst du, wie viele bereits aufgetaucht sind, wie sie aussehen und ihre Namen.

In Game of Thrones wollte Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) mit ihren drei Drachen über Westeros herrschen, so wie es ihre Vorfahren taten. Um genau die geht es in der neuen Serie House of the Dragon. 172 Jahre vor Danys Geburt stand das Haus in der Blüte seiner Macht. Damals gab es zahlreiche Drachen auf der Welt und ganze 17 davon sollen wir im Laufe der neuen Serie sehen.

Hier im Artikel sammeln wir alle Drachen in House of the Dragon, also wie viele es gibt, ihre Namen, ihre Reiter und Infos zu ihrem Charakter. Grundlage dafür sind Infos aus der Serie und den Büchern von George R.R. Martin.

Aktueller Stand: Staffel 1, Folge 1.

Wie viele Drachen gibt es in House of the Dragon und wie heißen sie?

Drache Nummer 1: Syrax

© HBO Syrax

Drachendame Syrax wurde wie viele ihrer Artgenossen nach einer Göttin aus dem untergangenen Reich Valyria benannt. Sie ist verhältnismäßig jung und noch nicht kampferfahren. Syrax wird als gut gelaunt und zutraulich beschrieben.

Aktuelle Reiterin: Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen Alter: Unbekannt, schlüpfte vermutlich während der Herrschaft von Jaehaerys I Targaryen, dem Vorgänger von Viserys I.

Drache Nummer 2: Caraxes

© HBO Caraxes

Caraxes ist ein launischer Drache, größer als Syrax und weit weniger umgänglich. Das rote Biest von Rhaenyras Onkel Daemon galt schon früh als ungestümster unter den Drachen in King's Landing und sammelte unter seinem ersten Reiter Aemon (dem Vater von Rhaenys, die wir aus der Serie kennen) Erfahrung in Schlachten. Aemon wurde von einem Pfeil tödlich verwundet und danach bondete sein Neffe Daemon mit dem fliegenden Exzentriker.

Aktueller Reiter : Daemon Targaryen

: Daemon Targaryen Früherer Reiter : Aemon Targaryen

: Aemon Targaryen Alter : schlüpfte vermutlich während der Herrschaft von Jahaerys I. und erhielt 40 Jahre vor der Handlung von HOTD seinen ersten Reiter

: schlüpfte vermutlich während der Herrschaft von Jahaerys I. und erhielt 40 Jahre vor der Handlung von HOTD seinen ersten Reiter Spitzname: Der Blutwurm

Drache Nummer 3: Balerion

© HBO Balerion oder das, was von ihm übrig geblieben ist

Der größte aller Targaryen-Drachen wurde im alten Valyria geboren, bevor dies unterging. Balerion eroberte mit Aegon I. Westeros, spuckte schwarzes Feuer und wird als eigensinnig beschrieben. In der Serie ist der Schwarze Schrecken bereits verstorben. Sein Schädel wird in der Gruft der Festung von King's Landing bzw. Königsmund aufgebahrt.

Letzter Reiter : Viserys I

: Viserys I Frühere Reiter:innen : Aegon I, Maegor I und Aerea Targaryen

: Aegon I, Maegor I und Aerea Targaryen Alter : Mindestens 208 Jahre alt

: Mindestens 208 Jahre alt Spitzname: Der schwarze Schrecken

Der schwarze Schrecken Status: Tot, verstorben im Jahr 94 nach Aegons Eroberung an Altersschwäche

Drachen-Wissen: Wie werden sie erschaffen und wer darf auf ihnen reiten?

Wie die Drachen ursprünglich in die Welt kamen, ist nicht hinreichend geklärt. Es gibt mehrere Legenden, z.B.:

Sie wurden von valyrischen Bergarbeitern in den Minen eines Vulkans entdeckt.

Ein zweiter Mond kam der Sonne zu nah, zerbrach und daraus schlüpften die Drachen.

Wie werden sie gezeugt? Sie reproduzieren sich durch das Legen von Eiern. Ob nur weibliche oder auch männliche Drachen Eier legen können, ist bei den Maestern in der Welt von George R.R. Martin umstritten.

Nicht jedes Ei bringt einen lebendigen Drachen hervor. Wenn das Tier nicht schlüpft, versteinern die Eier mit der Zeit.

Wie finden sie ihre Reiter:innen? Unter König Viserys I. wurde es zur Tradition, den Neugeborenen Targaryen-Sprösslingen ein Drachenei in die Wiege zu legen. Das heißt aber nicht, dass Drachen diese dann automatisch als Reiter akzeptieren. Wer auf einem Drachen reiten will, muss mit ihm einen Bund eingehen. Es findet eine Art Prägung statt. Das kann man als Teenager machen oder Erwachsener, Hauptsache der Drache akzeptiert einen. Danach lässt er nämlich erstmal niemand anderes auf seinen Rücken.

Reiten nur die Targaryens auf Drachen? Theoretisch sind die Targs nicht die einzigen, die Drachen prägen können. Die feuerspeienden Biester stammen ursprünglich aus Valyria, wo es zahlreiche Häuser gab, die auf ihnen ritten. 102 Jahre vor Beginn der Zeitrechnung ging das alte Valyria aber unter und es blieb nur ein Haus valyrischer Drachenreiter übrig, das sich wegen einer Prophezeiung retten konnte: die Targaryens.

© HBO House of the Dragon

In House of the Dragon werden wir trotzdem nicht nur Drachenreiter:innen mit dem Nachnamen Targaryen sehen. Die Velaryon-Kinder, die aus der Ehe von Rhaenys Targaryen und Corlys Velaryon hervorgingen, haben beispielsweise eigene Drachen.

In den Büchern von George R.R. Martin gibt es außerdem keine eindeutige Antwort, ob man wirklich Targaryen-Blut oder eine valyrische Abstammung benötigt, um auf den Ungetümen zu reiten. Fakt ist aber, dass die Targs nach dem Untergang von Valyria ein Drachen-Monopol besitzen, auf dem sich ihre Macht über den Rest von Westeros gründet.



