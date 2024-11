Neue Infos zu Love is Blind Germany: Netflix gibt Starttermin der beliebten Reality-Show bekannt - und dieses Pärchen moderiert

Netflix startet einen weiteren deutschen Ableger einer beliebten internationalen Reality-Show. Diesmal ist es Love is Blind. Wann die Show startet, erfahrt ihr hier.

Nach der ersten Ankündigung einer deutschen Version der beliebten Reality-Show Love is blind wurde es einige Monate ruhig um die Show. Doch nun hat Netflix bekannt gegeben, wann die Show startet und wer Love is Blind moderieren wird.



Love is Blind Germany: Wann es startet und wer moderiert

Fans der beliebten Reality-Show müssen nicht mehr lange warten. Am 3. Januar startet Love Is Blind: Germany auf Netflix. Wie die Folgen veröffentlicht werden, ist noch nicht bekannt. Bei den amerikanischen Vorbildern wurden jedoch mehrere Episoden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht, sodass man davon ausgehen kann, dass wir es bei dem deutschen Ableger von Love is Blind mit einem ähnlichen Veröffentlichungszyklus zu tun haben werden.



Auch das Moderatorenteam steht bereits fest. Love is Blind wird von Stephanie Brungs und Christian Wackert moderiert. Beide sind etablierte TV-Moderator:innen, während Steffi Brungs schon seit einiger Zeit Teil der RTL-Familie ist und als VIP-Expertin bei den RTL-Nachrichten fungiert. Chris Wackert moderierte in der Vergangenheit beliebte Sat.1-Formate wie das Sat.1 Frühstücksfernsehen.

Worum geht es bei Love is Blind eigentlich?

Bei Love is Blind geht es um die Suche nach der großen Liebe, allerdings mit einem besonderen Twist: Jedes Date zwischen zwei Singles findet zwischen einer Trennwand statt. Die 30 Singles müssen sich also auf die Persönlichkeit des anderen verlassen und nicht auf Äußerlichkeiten. Das Prinzip von Love is Blind ist, dass nicht nur oberflächlich geliebt wird, sondern dass alle Teilnehmer:innen wahre Liebe finden können.



Das amerikanische Original war während der Pandemie ein großer Erfolg für Netflix. Die Serie wurde in mehrere Länder exportiert, darunter England, Japan und Brasilien. Jetzt ist auch Deutschland an der Reihe. Es bleibt abzuwarten, ob Love is Blind Germany ebenso erfolgreich sein wird wie das US-Original.