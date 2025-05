Neue Kampf der Realitystars-Moderatorin begeistert Fans, die kein gutes Haar an Cathy Hummels lassen

Kampf der Realitystars hat mit Arabella Kiesbauer eine neue Moderatorin. Doch kann Arabella die langjährigen Fans von sich überzeugen?

2020 ging RTL2 mit Kampf der Realitystars an den Start und begeistert seitdem Reality-TV-Fans. Seit Staffel 1 war Cathy Hummels Moderatorin der Sendung, die Jahr für Jahr und Folge für Folge die Promis durch ihre Nominierungs-Nächte führt. Vor einigen Monaten gab es dann die große Überraschung: Cathy Hummels legt ihren Job bei Kampf der Realitystars nieder. Ersetzt wird sie 2025 von keiner Geringen als Talkshow-Legende Arabella Kiesbauer. Nach Folge 1 ziehen Fans ihr erstes Fazit zu Arabella.

Neue Moderatorin bei Kampf der Realitystars: So toll finden Fans Arabella Kiesbauer

Kampf der Realitystars startet zwar erst am 7. Mai bei RTL2, wer ein RTL+-Abo hat, konnte allerdings schon eine Woche vorab einschalten. Für Arabella war Folge 1 die erste Feuerprobe, denn erstmals stand sie an Cathy Hummels Stelle in der Nominierung vorne.

Schon gelesen? Diese beiden Männer sind Die Bachelors

Die Promis freuten sich riesig über das neue Gesicht in der Show, und bei den Fans sah die Reaktion ähnlich aus. Auf dem offiziellen Instagram-Profil zur Sendung kommentierten die User:innen ihre Meinung zu Arabella und schossen dabei ordentlich gegen ihre Vorgängerin:

"Arabella ist für mich jetzt schon die "Siegerin" der Staffel."

"Arabella nicht mal eine Minute auf der Bühne und man merkt schon eine Verbesserung der Qualität hinsichtlich Moderation. "

"Eine tolle Moderatorin, endlich nicht mehr langweilig . Sehr gut gewählt!"

"Endlich eine neue Moderatorin."

"Danke schön für Arabella, sie macht es tausendmal besser als die andere."

Wann läuft Kampf der Realitystars?

Wer sich selbst von Arabellas Moderationsfähigkeiten überzeugen will, der kann mittwochs um 20:15 Uhr RTL2 einschalten. Wöchentlich gibt es hier eine neue Folge von Kampf der Realitystars zur Primetime. Wer es nicht abwarten kann, kann eine Woche im Voraus bei RTL+ die jeweils neue Episode im Stream anschauen.