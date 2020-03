Neue Masked Singer-Maske enthüllt: Der Roboter ist furchtbar gruselig

ProSieben hat die 3. Maske für die 2. Staffel The Masked Singer vorgestellt. Der Roboter wird eine ähnliche Rolle einnehmen wie der Engel, denn er ist mindestens genauso gruselig.

Mit ihrer Maske übernehmen die The Masked Singer -Kandidaten bestenfalls auch eine Persönlichkeit oder Rolle in der Show. Das Monster sollte mit seiner offenherzigen und betont süßen Art in der letzten Staffel vor allem unseren Beschützerinstinkt wecken. Dafür ist jetzt das Faultier zuständig.

Den Engel umgab in der letzten Ausgabe eine geheimnisvolle und bedrohliche Aura - in diese Nische scheint nun die neue Maske zu springen, die ProSieben gestern enthüllte.

Neue Maske: Der Roboter ist purer ausdrucksloser Horror

© Instagram Der Roboter in The Masked Singer

Bei Instagram postete der The Masked Singer ein erstes Video, in dem sich der Roboter mit typischen abgehackten Bewegungen präsentiert. Mit seiner undurchdringlichen Ausdruckslosigkeit erinnert er an berühmte Slasher-Masken wie die von Michael Myers und Jason Voorhees.

Vielleicht ist das Steife aber auch nur Tarnung und auf der Bühne eskaliert das verchromte Kostüm dann so richtig. Bülent Ceylans Metal-Nummern als Engel hätte schließlich auch niemand erwartet.

The Masked Singer bei ProSieben: Alle enthüllten Kandidaten und ihre Masken

Wer steckt in dem Roboter-Kostüm?

Aufgabe des Publikums und des neuen Rate-Teams wird es nun sein, die Identität des Kostümträgers oder der Kostümträgerin zu ermitteln. Bei Instagram kursieren unter dem Post bereits einige vage Vermutungen, die sich natürlich allein auf die äußere Erscheinung beziehen und daher recht oberflächlich sind:

"Es muss eine Frau sein da sie high heels trägt"

"Jorge Gonzalez wäre lustig. Er trägt ja auch fast immer High Heels"

"Ist auf jeden fall vom Körperbau her schon mal eine Frau!"

"Der Roboter ist Phillip Amthor"

"Es hat Ähnlichkeit mit einem Cybermann aus Doctor Who"

"Jim Parsons (Sheldon Cooper in The Big Bang Theory)"

Wann startet die 2. Staffel The Masked Singer?

Am 10. März geht es bei ProSieben mit den neuen Masken weiter, das ist der kommende Dienstag. Die Premieren-Show startet um 20.15 Uhr und geht bis 23.25 Uhr. Danach folgt das Magazin Red, das wohl auch ganz im Zeichen der Ausgabe steht.

Freut ihr euch auf die neue Staffel?