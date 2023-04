Neue Netflix-Serie begeistert mit grenzenloser Wut: "Meine Welt ist nicht mehr die gleiche"

The Walking Dead-Star Steven Yeun ist auf Netflix jetzt in unkontrollierter Rage zu sehen. Die Serie Beef sorgt unter Zuschauer:innen für begeisterten Zuspruch.

Ein Sekundenbruchteil kann jahrelangen Frust in brennenden Hass umschlagen lassen. So geschieht es zumindest in der Serie Beef mit The Walking Dead-Liebling Steven Yeun und Ali Wong (Always Be My Maybe). Das Netflix-Publikum reagiert mit begeistertem Lob für die tragikomische Geschichte.

Beef wird bei Netflix zum Mega-Hit: "Die bisher beste Serie des Jahres"

In Beef treffen mit Yeuns Danny und Wongs Amy zwei zutiefst unglückliche Menschen aufeinander. Während Bauunternehmer Danny an seinem beruflichen Misserfolg verzweifelt, steht die Überfliegerin Amy aufgrund Arbeit und Familie kurz vor dem absoluten Nervenzusammenbruch. Nach einem hitzigen Moment im Straßenverkehr beginnen beide einen dramatischen, aber auch urkomischen Kleinkrieg.

Das Resultat findet bei den Abonnent:innen großen Gefallen. "Das ist die beste Netflix-Originalserie der letzten fünf Jahre", heißt es etwa auf Twitter. Ein anderer Fan schreibt: "Ich bin mit Beef durch und meine Welt ist nicht mehr die Gleiche". "Die bisher beste Serie 2023", urteilt auch ein weiterer Zuschauer.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch unserer Meinung nach ist der Netflix-Hit Beef ein Meisterwerk. Insbesondere die grandiosen Hauptdarsteller:innen, die lebendige Welt und die Verhandlung komplexer Themen von psychischen Krankheiten bis zu Existenzängsten machen die Serie absolut grandios.

