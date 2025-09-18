Neue Netflix-Serie des Peaky Blinders-Machers startet in 7 Tagen: Sie ist wie Game of Thrones mit Bier

Netflix veröffentlicht in wenigen Tagen die neue Serie des Peaky Blinders-Erfinders Steven Knight. House of Guinness erzählt vom Krieg um das Erbe der berühmten Biermarke.

Alkohol führt nur zu Gewalt. So zeigt es sich zumindest im ersten Trailer zu House of Guinness. Die neue Serie des Peaky Blinders-Machers Steven Knight erzählt von den Erben des berühmten Brauimperiums, die im 19. Jahrhundert um den Reichtum ihres verstorbenen Vaters ringen. In Kürze erscheint sie bei Netflix. Auf den ersten Blick können sich Fans auf jede Menge Scharmützel und Intrigen im Game of Thrones-Stil freuen.

Schaut euch hier den Trailer zu House of Guinness an:

House of Guinness - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der Peaky Blinders-Macher lässt auf Netflix 4 Geschwister um ihr Bier-Erbe kämpfen

Dublin, 1868: Benjamin Lee Guinness ist tot. Der schwerreiche Bierbaron hinterlässt seinen vier Kindern Edward (Louis Partridge), Arthur (Anthony Boyle), Anne (Emily Fairn) und Benjamin (Fionn O'Shea) ein gigantisches Imperium. Doch dann kommt der Schock: Anne und Benjamin gehen als Erben völlig leer aus, der Konflikt ist vorprogrammiert

Auch andernorts droht dem Guinness-Imperium Gefahr. Die englandfreundliche Gesinnung des verstorbenen Biermagnaten hat unter seiner irischen Arbeiterschaft viele Feinde. Etliche Katholiken des Landes wollen die Fremdherrschaft des protestantisch geprägten Nachbarlandes nicht mehr hinnehmen und erwägen offene Rebellion.

Auch interessant:

Selbst die beiden glücklichen Erben sind sich uneins: Während Edward das Guinness-Imperium zu neuen Höhen führen will, brennt in seinem Bruder Arthur eine Leidenschaft für Politik, die ihn das Braugeschäft ablehnen lässt.

Wann kommt House of Guinness zu Netflix?

House of Guinness erscheint am 25. September 2025 bei Netflix. Die 1. Staffel umfasst acht Episoden, die alle auf einen Schlag veröffentlicht werden. Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem James Norton (Little Women) und Jack Gleeson (Game of Thrones) vor der Kamera zu sehen.

Podcast: Liegt das beste Serienjahr schon 20 Jahre zurück?

Jede Woche starten neue Serien bei Netflix und Co, aber liegt das beste Serienjahr womöglich schon lange zurück? Wir blicken 20 Jahre zurück auf die besten Serien von 2005, die sich auch heute noch lohnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, ob Supernatural, Grey’s Anatomy, How I Met Your Mother oder auch Rom, The Office und Avatar: Der Herr der Elemente: Wer 2005 den Fernseher anschaltete, fand kaum etwas anderes vor als richtig gute Serien. Wir begeben uns im Podcast auf eine nostalgische Zeitreise und diskutieren den nachhaltigen Einfluss dieses besonderen Serienjahrgangs.