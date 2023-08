Neue Netflix-Serie über unfassbare wahre Geschichte schafft es direkt auf die 1 – obwohl die Kritiken echt mies sind

Seit dem Release vor wenigen Tagen ist die neue Netflix-Serie Painkiller über die reale US-Opioidkrise an die Spitze der Charts geklettert. Die Kritiken sprechen aber eine andere Sprache.

Bei Disney+ ist in Deutschland bereits die Serie Dopesick verfügbar, die sich mit der realen Krise um verschreibungspflichtige Schmerzmittel in den USA beschäftigt. Netflix zog nach und veröffentlichte kürzlich die neue Serie Painkiller, die von derselben Thematik rund um die sogenannten Opioide handelt.

Die Netflix-Variante der Thematik ist in Kritiken durchgefallen. Trotzdem hat Painkiller jetzt schon die Streaming-Charts gestürmt und ist bei dem Dienst auf Platz 1 gelandet.

Worum geht es in Netflix' Painkiller genau?

In Painkiller dreht sich alles um die Einführung des neuen Schmerzmittels OxyContin, das bei Menschen mit starken Schmerzen als Nebeneffekt auch eine starke Abhängigkeit nach dem Medikament auslöst. Während Richard Sackler (Matthew Broderick) die OxyContin-Vermarktung mit seiner Milliardärsfamilie vorantreibt, will die Anwältin Edie Flowers (Uzo Aduba) Beweise gegen das Pharma-Unternehmen sammeln.

Kritiken zu Painkiller raten von der Serie ab

Bei der Kritiken-Plattform Rotten Tomatoes kommt Painkiller nur auf einen Schnitt von 47 Prozent. Das ist nicht katastrophal, doch negative Stimmen dominieren das professionelle Meinungsbild zur Netflix-Serie. In seiner Collider-Kritik schreibt Chase Hutchinson zum Beispiel:

Mehr als alles andere fühlt sich Painkiller unnötig dürftig an. Die Charaktere sind fast alle oberflächlich dargestellt und es herrscht ein anhaltender Mangel an Geduld, der die Schauspielenden zum Scheitern verurteilt. Wenn wir am Ende angelangt sind, fügt sich alles etwas zu sehr zusammen, da die Wahrheit dieser Geschichte weitaus komplizierter ist.

Kritisiert wird auch oft die überstilisierte Inszenierung der Serie und der unpassend humorvolle Ton, der an der ernsthaften Thematik vorbeigehen soll. Anscheinend ist Dopesick als Serie also die lohnendere Alternative. Bei der Moviepilot-Community kommt sie jedenfalls auf einen sehr starken Schnitt von 8,2.

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix' heißerwartete One Piece-Serie und die Star Wars-Neuheit Ahsoka. Neben Geheimtipps gibt es außerdem neue Staffeln von Heartstopper, The Bear und Only Murders in the Building.

