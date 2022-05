Neue Resident Evil-Ära bei Netflix: Erster Trailer zur blutigen Horrorserie enthüllt

Resident Evil ist zurück und zwar bei Netflix. Der Streaming-Dienst hat den ersten blutigen Teaser-Trailer zur neuen Serie enthüllt, die ohne Milla Jovovich auskommt.

Es gibt nur eines, das unkaputtbarer ist als der T-Virus: das Resident Evil-Franchise. Nach mehreren Live-Action-Filmen mit Milla Jovovich, einem Reboot sowie animierten Filmen und Serien wird dieses Jahr schon wieder neues Leben in die Untoten-Reihe gepumpt. Diesmal ist der Streaming-Dienst Netflix dran. Heute haben wir den ersten Teaser-Trailer für die neue Live-Action-Serie Resident Evil für euch.

Schaut euch hier den deutschen Resident Evil-Trailer an:

Resident Evil - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Was ist über die neue Resident Evil-Serie bei Netflix bekannt?

Die Resident Evil-Serie bei Netflix wird weder den Ereignissen im jüngsten Kinofilm Resident Evil: Welcome to Raccoon City noch denen aus der Kinoreihe mit Milla Jovovich folgen.

Die Live-Action-Serie soll eine neue Geschichte basierend auf der erfolgreichen Spielereihe erzählen. Zur Besetzung gehören laut Variety Lance Reddick (John Wick), der Albert Wesker spielen soll, sowie Ella Balinska (3 Engel für Charlie), Tamara Smart (A Babysitter's Guide To Monster Hunting) und der frisch zum Cast gestoßene Ahad Raza Mir. Supernatural-Autor Andrew Dabb wird die Serie als Showrunner mit seinem Team umsetzen.

Wann kommt die neue Resident Evil-Serie zu Netflix?

Resident Evil startet am 14. Juli 2022 bei Netflix. Ob wir es dann wirklich mit einer neuen Horror-Ära zu tun haben oder – nach dem letzten Kinofilm Resident Evil: Welcome to Raccoon City – einem weiteren Dämpfer für die Reboot-Bemühungen, wird sich zeigen.

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things warten weitere versteckte Highlights auf euch.

