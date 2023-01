Sherlock-Rückkehr: Zur 5. Staffel fehlt nur noch ein Schritt, aber das ist der schwerste

Sherlock-Macher Steven Moffat könnte morgen mit der Produktion von Staffel 5 anfangen. Nur Benedict Cumberbatch und Martin Freeman sind noch im Weg.

Das Detektiv-Abenteuer Sherlock gilt bei vielen Fans als eine der besten Serien aller Zeiten. Vier Staffeln lang konnten sie dem Ermittler mit dem Jagdhut beim Lösen kniffligster Fälle zusehen. Laut Macher Steven Moffat könnte morgen schon die Arbeit an Staffel 5 beginnen, wären da nicht zwei Hindernisse. Und zwar die Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch und Martin Freeman.

Die Arbeit an Sherlock Staffel 5 könnte morgen beginnen, aber Marvel ist im Weg

Das erklärte Moffat im Gespräch mit BBC Today. So habe er Staffel 5 bereits durchgeplant und sei gemeinsam mit Co-Autor Mark Gatiss auf einige ihrer besten Ideen überhaupt gekommen. Die Vorbereitungen könnten schon anlaufen, nur Cumberbatch und Freeman müssten zurückkehren. Doch die seien nun "zu größeren und besseren Dingen" berufen.

Die Karrieren der beiden Stars haben sich seit Sherlock-Beginn 2010 immerhin stark gewandelt. Beide spielen MCU-Helden und insbesondere Cumberbatch ist als Doctor Strange stark ins Marvel-Leinwanduniversum eingebunden. 2021 erklärte er gegenüber Esquire , dass es seiner Meinung nach noch zu früh sei, um den britischen Detektiv zurückzubringen.

Wann kommt Sherlock Staffel 5?

Das ist eine Enttäuschung für alle, die auf eine baldige Sherlock-Rückkehr gehofft hatten. Aber immerhin gibt es offenbar eine Story-Richtung mit guten Ideen, die im Zweifelsfall ohne Umschweife in Produktion gehen könnte. Mit Blick auf die Terminplaner von Cumberbatch und Freeman ist vor 2025 allerdings nicht mit einer 5. Staffel zu rechnen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.