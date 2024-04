Neue Star Wars-Serie bringt die Bösewichte aus Episode 1 zurück: Erstes Bild enthüllt sie

Die neue Star Wars-Serie The Acolyte überrascht mit der Rückkehr einer Spezies, die wir seit dem Ende der Prequel-Trilogie nicht mehr gesehen haben. Sogar ein erstes Bild ist bereits erschienen.

Das spannendste Star Wars-Projekt des Jahres ist ohne Frage The Acolyte. Vergesst die Originaltrilogie. Endlich bewegen wir uns in eine Ära, die in den Filmen und Serien der Sternensaga bisher kaum erforscht wurde: die Ära der Hohen Republik. Konkret erleben wir den Niedergang dieses strahlenden Zeitalters.

In der Hohen Republik waren die Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht. The Acolyte fühlt sich nun wie ein Countdown auf ihren bevorstehenden Untergang an, ehe sich in Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung die Sith wieder zu erkennen geben. Passend dazu kehrt eine unverkennbare Spezies aus den Prequels zurück.

Star Wars-Rückkehr in neuer Serie: Die Neimoidianer:innen treiben auch in The Acolyte ihr Unwesen

In Südkorea wurde am Wochenende ein TV-Spot zu The Acolyte veröffentlicht, der überwiegend mit bekanntem Material aufwartet. Ein kurzer Moment sorgt jedoch für Aufsehen: Waren das etwa Neimoidianer:innen? Ja, tatsächlich! The Acolyte bringt genau die Spezies zurück, mit der in Episode I alles angefangen hat.

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: Die amphibischen Neimoidianer:innen treten in Die dunkle Bedrohung als zentrale Personen der Handelsföderation auf und leiten – unter der heimlichen Anweisung von Palpatine – die Blockade von Naboo in die Wege. Dieses Ereignis tritt alle anderen Geschehnisse der Prequel-Trilogie los.

Wie genau die Neimoidianer:innen in die Handlung von The Acolyte passen, ist unklar. Ihre Präsenz ist jedoch ein eindeutiges Zeichen, dass sich die Serie mehr als die meisten anderen Star Wars-Projekte an die Prequels anlehnt. Womöglich erleben wir, wie der Untergang der Republik aus den Schatten heraus eingefädelt wird.

Star Wars-Serie: Wann startet The Acolyte bei Disney+?

Die 1. Staffel von The Acolyte startet am 4. Juni 2024 bei Disney+. Zum Auftakt gibt es zwei Folgen. Die übrigen sechs erscheinen im Wochentakt. Im Zuge der Wiederaufführung von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung am 4. Mai 2024 erwartet uns schon zuvor ein exklusiver Einblick in die Serie.