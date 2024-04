Morgen endet eine der besten Star Wars-Serien bei Disney+

Nach drei Staffeln sind wir am Ende einer der besten Star Wars-Serien angelangt, die in den vergangenen Jahren bei Disney+ ihre Premiere gefeiert haben. Es ist die perfekte Mischung aus Rogue One und Andor.

Star Wars? Das sind nicht nur die großen Kinofilme oder aufwendig produzierte Live-Action-Serien. Die von George Lucas geschaffene Sternensaga wartet auch mit einer langen Tradition an Animationsprojekten auf, angefangen bei einem entsprechenden Segment im berühmt-berüchtigten Star Wars Holiday Special von 1978.

Der bis heute größte Star Wars-Meilenstein im Animationsbereich startete jedoch erst viel später: The Clone Wars. Die Serie hat die weit entfernte Galaxis am Leben gehalten, als keine neuen Episoden ins Kino kamen. Kein Wunder, dass sich Lucasfilm nicht von den Klonkriegern verabschieden wollte und eine Fortsetzung bestellte.

The Bad Batch wurde vom belächelten The Clone Wars-Nachfolger zu einer der besten Star Wars-Serien

Mit The Bad Batch startete 2021 die offizielle Nachfolgeserie zu The Clone Wars, nachdem die titelgebende Einheit genmanipulierter Klone bereits im Original für mehrere Episoden einen Auftritt hatte. Drei Jahre später sind wir bereits am Ende der Reise der Clone Force 99 angekommen. Morgen erscheint das Finale bei Disney+.

Hier könnt ihr den Trailer zum The Bad Batch-Finale schauen:

Star Wars: The Bad Batch - S03 Trailer (Deutsch) HD

Ähnlich wie The Clone Wars hat The Bad Batch eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. Wirkte die Serie anfangs abseits von ein paar starken Kapiteln wie die Aneinanderreihung verworfener Ideen aus der Mutterserie, entwickelte sich der Ableger im Verlauf seiner drei Staffeln zu einer der besten Star Wars-Serien überhaupt.

Die Geschichte setzt mit den Ereignissen der Order 66 ein und lässt uns den größten Umbruch im Star Wars-Universum aus der Perspektive einer Kloneinheit erleben, die sich gegen das Imperium stellt und fortan auf der Flucht befindet. Welttraumabenteuer und politischer Thriller zugleich: The Bad Batch ist extrem düsteres Star Wars.

Spätestens mit Staffel 3 hat sich The Bad Batch seinen Platz neben Rogue One und Andor verdient

Während sich der Einfluss des Imperiums in der Galaxis ausweitet, bewegt sich The Bad Batch in die grimmige Star Wars-Ecke, in der auch Rogue One und Andor angesiedelt sind. Gerade die 3. Staffel investiert viel Zeit, um die große Machtverschiebung im Hintergrund anhand von greifbaren Figurenschicksalen deutlich werden zu lassen.

Morgen, am 1. Mai 2024, werden wir erfahren, wie die Geschichte zu Ende geht. Nach drei Staffeln mit insgesamt 47 Episoden ist Schluss. The Bad Batch verabschiedet sich mit einer letzten gefährlichen Mission im Kriegsnebel, ehe am 4. Mai 2024 bereits die nächste Star Wars-Animationsserie an die Tür klopft: Geschichten des Imperiums.

