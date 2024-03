Palpatine im The Acolyte-Trailer versteckt? Womöglich taucht noch ein ganz anderer legendärer Sith auf

The Acolyte entführt in die Zeit vor Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung. Nun spekulieren Fans, ob der Sith im Trailer eine junge Version von Oberbösewicht Palpatine ist.

Der Trailer zur neuen Star Wars-Serie The Acolyte bietet reichlich Stoff zur Spekulation. Erstmals erforscht ein Live-Action-Projekt das Zeitalter der Hohen Republik, das bisher vor allem in Romanen behandelt wurde. In dieser Ära waren die Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Doch es dauert nicht lange, bis ein rotes Lichtschwert auftaucht.

In den letzten Sekunden des Trailers zu The Acyolte tritt eine geheimnisvolle Gestalt in einem dunklen Wald gegen mehrere Jedi an. Die beeindruckenden Lichtschwertfertigkeiten erinnern an einen bekannten Bösewicht: Palpatine, der spätere Imperator. Schon in Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith konnten wir sein Können bestaunen.

Star Wars-Fans spekulieren: Gehört das rote Lichtschwert im The Acolyte-Trailer Palpatine?

Seit der Veröffentlichung des The Acolyte-Trailers spekulieren Star Wars-Fans, ob es sich bei der Serie insgeheim um Palpatines Vorgeschichte handelt. Schon vor dem Moment mit dem roten Lichtschwert sehen wir eine mysteriöse Figur in dunkler Robe auf einem Felsen stehen, bei der es sich um den jungen Palpatine handeln könnte.

Vor zwei Jahren haben wir es bereits in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erlebt, als eine unscheinbare Figur sich plötzlich als junger Sauron entpuppte. Star Wars könnte mit The Acyolte einen ähnlichen Twist bemühen. Ehe wir es realisieren, könnten wir dem jungen Palpatine auf seinem Weg zum Obersten Kanzler der Republik folgen.

Die Krux ist nur: Wir haben in den vergangenen Jahren schon sehr viel von Palpatine gesehen. In den Serien The Bad Batch und Obi-Wan Kenobi tauchte die Figur auf. Seit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers sind die Worte "Palpatine" und "Rückkehr" nur noch im Meme-Kontext anwendbar. The Acyolte würde sich mit einer solchen Enthüllung also keinen Gefallen tun.

Im Gespräch mit StarWars.com deutet Serienschöpferin Leslye Headland diesbezüglich an, dass The Acyolte noch einen Schritt weiter in die Vergangenheit zurückgeht, wo möglicherweise ein ganz anderer Sith lauert.

Ich war [bei The Acyolte] sehr an einer Geschichte interessiert, in der die Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht waren – und damit meine ich nicht Die dunkle Bedrohung, denn zu diesem Zeitpunkt gibt es einen Sith-Lord im Senat, den sie nicht bemerken.

Achtung, es folgen potenzielle Spoiler!

Vor Palpatine kam Darth Plagueis: The Acyolte könnte noch tiefer in die Star Wars-Mythologie vordringen

"Hast du jemals etwas von der Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen gehört?" Diese Frage stellt Palpatine Anakin Skywalker in Die Rache der Sith. Darth Plagueis war Palpatines Meister und könnte eine Schlüsselrolle in The Acyolte einnehmen, wie ein Gerücht schon im August 2022 nahelegte. Bespin Bulletin hat es zusammengefasst.

Damals machte ein Leak die Runde, dass zu The Acyolte eine Konzeptzeichnung existiert, die "einen Planeten mit schneebedeckten Bergen und großen Städten mit langen, tentakelartigen Gebilden und glockenförmigen Dächern" zeigt. Bei diesem Planeten könnte es sich um Scipio handeln, den wir bereits in The Clone Wars gesehen haben.

Scipio ist die Heimatwelt der Muun – und der wohl bekannteste Muun im Star Wars-Universum ist Darth Plagueis. Ob Plagueis wirklich in The Acyolte mitmischt, ist damit nicht bestätigt. Auch wenn der Name in der Gerüchteküche schon mehrmals in Verbindung mit dem Projekt aufgetaucht ist, fehlt bisher jegliche offizielle Bestätigung.

Aber gerade diese Spekulationen machen aktuell einen großen Reiz von The Acyolte aus. Headland hat durchblicken lassen, dass sie sich nicht nur bestens im alten Expanded Universe auskennt, sondern auch einige Elemente in die Geschichte von The Acyolte integrieren will. Möglich ist auch, dass sie es auf Darth Tenebrous, den Meister von Darth Plagueis, als heimlichen Drahtzieher im Hintergrund abgesehen hat.

Wann startet The Acolyte bei Disney+?

Die 1. Staffel von The Acolyte feiert am 4. Juni 2024 ihre Premiere bei Disney+. Zum Start gibt es gleich zwei Folgen. Die übrigen sechs erscheinen dann im Wochentakt.