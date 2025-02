Neue The Big Bang Theory-Serie bringt absoluten Fan-Liebling zurück: Er hat Sheldon das Leben zur Hölle gemacht

Der Cast des neuen The Big Bang Theory-Ablegers wächst mit bekannten Gesichtern. Jetzt wurde ein weiterer Rückkehrer verkündet, über den sich Fans freuen dürften.

Nach dem Serienfinale von The Big Bang Theory und dem Ableger Young Sheldon befindet sich seit längerem ein neues Spin-off aus dem Nerd-Universum in Entwicklung. Inhaltliche Details gibt es noch nicht, aber ein paar Stars sind schon bekannt. Kevin Sussman, Lauren Lapkus und Brian Posehn kehren in ihren bekannten Rollen Stuart, Denise und Bert aus dem Original zurück. Jetzt wurde ein weiterer Rückkehrer für die neue The Big Bang Theory-Serie verkündet, über den sich alle Fans freuen dürften.

Barry Kripke kehrt in neuer The Big Bang Theory-Serie zurück

Wie Deadline berichtet, spielt John Ross Bowie als Barry Kripke im kommenden TBBT-Ableger mit. Ab Staffel 2 des Originals entwickelte er sich zum herrlich fiesen Fan-Liebling, der als Plasma-Physiker sowie verhasster Kollege von Sheldon und Leonard auftrat. Vor allem bei Jim Parsons Paraderolle ließ er keine Gelegenheit aus, um den theoretischen Physiker zu dissen oder bloßzustellen.

Das andere Markenzeichen von Barry Kripke ist sein Sprachfehler, durch den er im englischen Original die Buchstaben "R" und "L" als "W" ausspricht. So langsam wirkt es jedenfalls so, als würde sich das neue The Big Bang Theory-Spin-off um beliebte Nebenfiguren rund um Sheldon & Co. drehen.

Wann startet die neue The Big Bang Theory-Serie?

Ein offizielles Startdatum für den TBBT-Ableger steht aktuell nicht fest. Vor 2026 rechnen wir aber nicht mit einem Release, da sich die Serie gerade noch im Casting-Prozess befindet und ein Dreh noch gar nicht begonnen hat.

Hört auch unseren Streamgestöber-Podcast über die spannendsten Serientipps im Februar:

Nach dem ersten Spin-off Young Sheldon hat dieser Ableger wiederum ein eigenes Spin-off bekommen, das seit 2024 in den USA läuft. In Georgie & Mandy's First Marriage stehen Sheldons älterer Bruder Georgie (Montana Jordan) und Mandy (Emily Osment) als junge Familie in Texas im Mittelpunkt des Geschehens. Ein deutscher Start dafür ist ebenfalls nicht bekannt.