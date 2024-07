Neue The Big Bang Theory-Serie geplant: Alle wichtigen Infos zu Start, Besetzung, Handlung & ob alte Stars zurückkehren

Nach The Big Bang Theory soll die Serie mit einem neuen Ableger und auf andere Art fortgesetzt werden. Wir haben alle aktuellen Infos wie Start, Story und Cast für euch gesammelt.

Vor fünf Jahren endete mit The Big Bang Theory eine der erfolgreichsten Sitcoms der Gegenwart. Auch das Spin-off Young Sheldon kam 2024 nach 7 Staffeln zu einem Ende. Trotzdem soll das TBBT-Universum nicht endgültig abgeschlossen sein. 2023 wurde ein neues Spin-off angekündigt, zu dem es erste vage Infos gibt.

Bei uns erfahrt ihr alle wichtigen Infos zu Story, Start und Besetzung. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert und um neue Infos ergänzt.

Release: Wann startet die neue The Big Bang Theory-Serie?

Seit der ersten Ankündigung im Frühjahr 2023 gab es keine genaueren Details zu einer geplanten Veröffentlichung des nächsten The Big Bang Theory-Spin-offs. Da sich das Projekt noch in einem so frühen Produktionsstadium befindet, ist ein Start vor 2026 unwahrscheinlich.

Story: Was ist die Handlung der neuen The Big Bang Theory-Serie?

Bisher sind keine inhaltlichen Details zum geplanten TBBT-Ableger bekannt. Dafür wissen wir, dass die Story als Reboot angelegt werden soll und somit nicht an die Ereignisse der Hauptserie anknüpft. Außerdem soll das The Big Bang Theory-Spin-off nicht im gewohnten 20-Minuten-Format, sondern mit rund einstündigen Folgen kommen.

CBS The Big Bang Theory

Cast: Wer ist die Besetzung der neuen The Big Bang Theory-Serie?

Die neue Serie aus dem TBBT-Universum soll erneut in der Gegenwart spielen. Cameo-Auftritte von Stars wie Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki & Co. sind also nicht komplett auszuschließen. Wer ansonsten zur Besetzung der neuen Serie gehören soll, ist noch nicht bekannt. TBBT-Serienschöpfer Chuck Lorre ist jedenfalls wieder als kreative Kraft an der neuen Serie beteiligt.

ProSieben-Start: Wo wird das The Big Bang Theory-Spin-off ausgestrahlt?

In den USA wird das Spin-off zum Warner-Streamingdienst Max kommen. Viele HBO-Serien erscheinen in Deutschland bei Sky und WOW. Eine ProSieben-Ausstrahlung ist aber auch möglich. Konkrete Infos dazu gibt es noch nicht.

Das TBBT-Universum wächst noch: Spin-off ist nicht die einzige geplante neue Serie

Neben dem Ableger wird auch Young Sheldon nochmal um ein Spin-off ergänzt. In der Serie mit dem bisherigen Titel Georgie & Mandy's First Marriage stehen Georgie (Montana Jordan) und Mandy (Emily Osment) als junge Familie in Texas im Mittelpunkt des Geschehens. Das Young Sheldon-Spin-off soll in den USA im Herbst 2024 starten.