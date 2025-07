Neue Yellowstone-Serie bringt noch einen Original-Star zurück – Fans kennen ihn seit 4 Jahren

Neben Beth Dutton und Rip Wheeler wird auch eine dritte aus dem Yellowstone-Universum bekannte Serienfigur für das kommende Western-Spin-off zurückkehren.

Das große Yellowstone-Finale ist Ende 2024 offiziell über die TV-Bildschirme geflimmert, doch das Western-Universum wird mit gleich mehreren Serien weiterleben. Eine davon ist ein Spin-off um Beth Dutton (Kelly Reilly) und Rip Wheeler (Cole Hauser), die einen Neuanfang mit eigener Ranch wagen. Dabei wird ihnen eine Figur Gesellschaft leisten, die Yellowstone-Fans bereits seit vier Jahren bekannt ist.

Finn Little kehrt als Carter neben Beth und Rip im Yellowstone-Spin-off zurück

Wie Deadline berichtet, wird auch Finn Little im kommenden Spin-off zurückkehren. Little gab sein Yellowstone-Debüt in Staffel 4 der Serie, in der er die Rolle des jungen Carter übernahm. Beth macht im Krankenhaus mit Carter Bekanntschaft, als sie ihren Vater besucht und den Jungen dort ebenfalls als Besucher seines eigenen im Sterben liegenden Vaters vorfindet. Später nehmen Beth und Rip Carter auf der Yellowstone-Ranch als Arbeiter auf, bevor sie als Zieheltern für ihn fungieren.

Schon das Staffel 5-Finale von Yellowstone zeigte Fans, dass Carter Beth und Rip bei ihrem Umzug in ihr neues Eigenheim in Dillon, Montana begleitet. Somit verwundert es wenig, dass Carter auch im Spin-off zurückkehren wird. Nun wissen wir es jedoch ganz genau. Das Spin-off soll direkt an die Ereignisse aus Yellowstone anknüpfen. Weitere Details zum Inhalt sind bisher nicht bekannt.

Wann kommt die neue Yellowstone-Serie mit Beth und Rip?

Laut aktuellem Zeitplan soll die neue Yellowstone-Serie um Beth und Rip noch dieses Jahr starten. Demnach werden Western-Fans im November 2025 mit neuen Folgen aus dem Western-Universum beglückt werden. Zwischen dem Ende der Hauptserie und dem Start des Spin-offs liegt somit ziemlich genau ein Jahr.

