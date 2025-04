Neuer Action-Kracher erobert Netflix-Charts: Er setzt einen 50 Jahre alten Klassiker fort

Ein neuer Actionfilm ist bei Netflix auf der Überholspur, in dem ein Terroranschlag auf einen japanischen Schnellzug zahlreiche Menschen bedroht.

Dass Züge und Action sich gut miteinander verbinden lassen, hat 2022 nicht nur David Leitchs Bullet Train bewiesen, sondern bereits der japanische Klassiker Panik im Tokio-Express von 1975, der in den letzten Dekaden viele Nachahmer nach sich zog. Jetzt hat der Action-Kracher auf Netflix tatsächlich eine offizielle Fortsetzung erhalten. Und die hat bereits kurz nach Veröffentlichung zahlreiche Titel in den Film-Charts überholt.

Bullet Train Explosion auf Platz 2 der Netflix-Charts: Rasante Zug-Action aus Japan

In Bullet Train Explosion ist der Name Programm. Denn in dem Action-Kracher wird eine Bombe im Hayabusa No. 60 Bullet Train, einem von Japans berühmtesten Schnellzügen, von Unbekannten deponiert. Wenn die Geschwindigkeit des Zugs 100 km/h unterschreitet, geht die Bombe hoch. 100 Milliarden Yen werden als Lösegeld gefordert – sonst rast der Shinkansen weiter unaufhörlich auf die Metropole Tokio zu. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Erpressern beginnt.

Die Action-Fortsetzung wurde von Shinji Higuchi (Shin Godzilla) nach einem Drehbuch von Kazuhiro Nakagawa und Norichika Oba inszeniert. Unter anderem sind Tsuyoshi Kusanagi (Sinking of Japan), Kanata Hosada (Almost a Miracle) und Takumi Saitoh (Ace Attorney) in Bullet Train Explosion zu sehen. Der Film ist in zahlreichen Ländern in die Top 10 der Netflix-Charts eingestiegen. In Deutschland steht er dort aktuell auf Platz 2 neben folgenden Titeln:

Podcast: Die Film-Highlights 2025 bei Netflix & Co.

Beim Blick voraus auf das Streaming-Filmjahr 2025 warten in den kommenden Monaten vielversprechende Neuerscheinungen auf ihre Entdeckung bei Netflix, Apple TV+ und Co. Die 10 größten Streaming-Filme des Jahres stellen wir euch im Podcast vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Sci-Fi-Film oder Fantasy-Abenteuer, Schatzsuche oder Literatur-Remake: Die Palette der heiß erwarteten Streaming-Filme wartet mit Regisseuren wie Guillermo del Toro und Noah Baumbach sowie Stars wie Keanu Reeves, Natalie Portman und Tom Hardy auf.