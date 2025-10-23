Neuer Bericht enthüllt: So viel hat Amazon wirklich für die James Bond-Reihe bezahlt

Anfang des Jahres machten die Neuigkeiten, dass sich Amazon nach Kauf von MGM auch die volle kreative Kontrolle für das 007-Franchise eingekauft habe. Jetzt sind weitere Details über diesen Deal bekanntgegeben worden.

Seit nunmehr 63 Jahren freut sich das 007-Franchise rund um den charmanten MI6-Agenten James Bond einer enormen globalen Beliebtheit. Vor vier Jahren erschien mit Keine Zeit zu sterben der 25. Bondfilm, der auch gleichzeitig den Abschluss der Ära von Daniel Craig (Knives Out) als Bond darstellte. Seitdem war es lange Zeit ungewiss, wie es mit dem Franchise weitergehen wird, bis Amazon sich zu Beginn des Jahres die vollen Rechte an dem Franchise sicherte. Zu diesem Deal sind nun weitere Details beknnt ans Licht gekommen.

So viel kosteten Amazon die kreativen Rechte am Bondfranchise

Der Deal für Amazons kreative Kontrolle über die Bond-Reihe lief über mehrere Etappen ab. Zunächst hatte Amazon im März 2022 das Prestige-Studio Metro Goldwyn-Mayer für 8,5 Milliarden US-Dollar eingekauft. Durch diesen Kauf sicherte sich Amazon das Recht, einen Bondfilm zu produzieren, das kreative Sagen hatte jedoch immer noch die Produktionsfirma von Barbara Broccoli, EON Productions. Broccoli ist die Tochter des legendären Bond-Produzenten Albert R. Broccoli. Für den neuen Bond-Darsteller hat Amazon besonders auf drei Darsteller ein Auge geworfen.

Am 20. Februar dieses Jahres ein weiterer Vertrag zwischen Amazon und EON Productions aufgesetzt, durch den der Streaming-Dienst-Anbieter volle kreative Kontrolle an dem Franchise erlangte. Die Rechte sollen sie sich für insgesamt eine Milliarde US-Dollar gekauft haben, doch wie Deadline nun berichtet, wurden bislang nur 20 Millionen US-Dollar an EON Productions gezahlt.

Laut Deadline deuten mehrere Quellen darauf hin, dass die kommenden Filme gemeinsam produziert werden, mit einer Mehrheitsbeteiligung auf Seiten von Amazon, sodass weitere Zahlungen an EON Productions somit nach und nach geschehen können.

Wann und wo kann man den nächsten Bondfilm sehen?

Für den nächsten James Bond-Film gibt es zwar noch keinen Hauptdarsteller, dafür wurde bereits mit Denis Villeneuve ein renommierter Regisseur gefunden. Einen genauen Kinostart gibt es noch nicht, aber der 26. Bond-Film soll voraussichtlich Ende 2027 oder 2028 in den deutschen Kinos starten.

