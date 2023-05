Neuer Fast & Furious 10-Trailer klaut bei Sci-Fi-Meisterwerk und The Last of Us – und lässt Schlechtes für Vin Diesels Figur ahnen

Der neue Fast & Furious 10-Trailer deutet eine Tragödie für Vin Diesels und Michelle Rodriguez' Figuren an. Dabei bedient er sich eines Musikstücks aus The Last of Us und einem Sci-Fi-Highlight.

Familie ist das wichtigste Thema der Fast & Furious-Reihe. In Fast & Furious 10 soll die Gemeinschaft um Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez) wie nie zuvor bedroht werden, wie jetzt erneut der jüngste Trailer zum Action-Spektakel zeigt. Die Musikuntermalung, zuletzt mit großer Wirkung in The Last of Us und dem Sci-Fi-Meisterwerk Arrival eingesetzt, verstärkt diesen Eindruck immens.

Schaut euch hier den neuen Fast & Furious 10-Trailer auf Englisch an:

Fast & Furious 10 - Open Road Trailer (English) HD

Fast 10-Trailer mit Sci-Fi-Soundtrack: Droht Vin Diesels Familienvater eine Tragödie?

"Vielleicht überleben wir das nicht": So fatalistisch äußert sich Rodriguez' Letty im neuen Trailer über die Überlebenschancen im Kampf gegen den Fast & Furious 10-Fiesling Dante (Jason Momoa), der blutige Rache an Dom (Diesel) und seiner Familie nehmen will. Max Richters berühmtes Stück On the Nature of Daylight, gemeinsam mit Dinah Washingtons Text aus dem Song This Bitter Earth, verleihen ihrer Sorge im Trailer Gewicht.

Viele Franchise-Vorgänger von Fast 10 spielten mit dem Verlust eines wichtigen Mitglieds der Boliden-Crew. Das Ende der Reihe ist bereits geplant, eine Tragödie könnte dieses Mal tatsächlich eintreten. Allerdings kehrte selbst Michelle Rodriguez' Figur Letty zuvor schon von den Toten zurück.

Wann kommt Fast & Furious 10 ins Kino?

Letzte Gewissheit werden Action-Fans wohl erst ab Kinostart bekommen. Fast & Furious 10 erscheint am 17. Mai 2023 im Kino. Regie führte Louis Leterrier (The Transporter), nachdem der ursprüngliche Regisseur Justin Lin den Posten geräumt hatte.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.