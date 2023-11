Neuer "Fight Club" jetzt bei Amazon Prime: Bottoms stellt Brad Pitts Kultfilm auf den Kopf

Während in den USA die Fight Club-Komödie Bottoms im Kino überzeugte, kommt sie hier direkt zu Amazon Prime. Und lässt Fäuste und Lachmuskeln sprechen.

Frisch bei Amazon Prime * eingetroffen könnt ihr ab dem heutigen 21. November 2023 eine Komödie sehen, die in den USA bereits als neue Fight Club-Variante für Aufsehen sorgte: Bottoms entfesselt seinen Schülerinnen-Kampfclub und gibt David Finchers Film mit Brad Pitt und Edward Norton damit eine neue Wendung.



Fight Club an der Schule: Bottoms ist jetzt bei Amazon Prime

Die Handlung von Bottoms ist schnell erklärt: PJ (Rachel Sennott) und Josie (The Bear-Star Ayo Edebiri) sind beste Freundinnen, an ihrer Highschool allerdings weder übermäßig bekannt noch besonders beliebt. Erst als die zwei queeren Teenagerinnen im Auto versehentlich den Football-Star der Schule, Jeff (Nicholas Galitzine), umnieten, steigt ihr Ansehen unerwartet.

Auf dieser neuen Popularitätswelle schwimmend beschließen sie, einen neuen Fight Club ins Leben zu rufen. Angeblich, um anderen unterdrückten Schülerinnen Nachhilfe in Selbstverteidigung zu geben. Aber eigentlich nur, um die zwei Cheerleaderinnen aufzureißen, in die sie schon lange verknallt sind. So könnten sie es bis zum Abschluss doch noch schaffen, endlich Sex zu haben.

Bei Amazon: Schaut hier den Trailer zu Bottoms

Bottoms - Trailer (English) HD

Bottoms spielt mit bekannten Teenie-Film-Themen wie dem angestrebten Verlust der Jungfräulichkeit knüpft aber auch unverhohlen an die Idee von David Finchers Kultfilm Fight Club mit Edward Norton und Brad Pitt an. Komödiantisch wird die gewaltbereite Gruppentherapie an eine Highschool verlegt und so umgekrempelt, dass diesmal statt Männern nur junge Frauen als wehrhafte Mitglieder beitreten dürfen – was eine erfrischend abgedrehte Mischung ergibt.



Lohnt sich Bottoms bei Amazon?

Das größte Alleinstellungsmerkmal für Bottoms bei Amazon Prime ist sein versauter Charme. Denn obwohl die zwei Hauptfiguren unter dem Deckmantel des Feminismus aus egoistischen Motiven handeln und dafür hanebüchene Lügen erzählen, kann man ihnen bei all ihren offenkundigen Fehlern nie lange böse sein.

Orion Pictures Bottoms: Ups, den Quarterback überfahren

Wer Fremdscham und Fettnäpfchen bei Komödien nicht gut ertragen kann, ist mit Bottoms vielleicht nicht an der richtigen Adresse. Aber die Film-Paarung von Fight Club und Girls Club trifft mit ihren ausgeteilten Hieben häufig die Zwerchfell-Zielscheibe, wenn Blut und Lachen sich vermischen.

Nachdem Regisseurin Emma Seligman schon mit ihrem Spielfilmdebüt Shiva Baby (ebenfalls mit Rachel Sernott) nachhallende Unterhaltung hervorbrachte, arbeitet sie in Bottoms Stereotype auf äußerst amüsante Weise auf. Gleichberechtigung wird dadurch hergestellt, dass sich am Ende jede Figur als Mensch voller Fehler outet – vom unambitionierten Lehrer (Marshawn Lynch) über die angehimmelte Pom-Pom-Schwingerin (Havana Rose Liu) bis zu den Hauptrollen der lüsternen Loser.

