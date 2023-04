Neuer Guardians of the Galaxy 3-Trailer versteckt ein zweites komplettes Marvel-Team

In wenigen Wochen startet Guardians of the Galaxy 3 im Kino. Der neue Trailer gewährt uns den ersten Blick auf das zweite Marvel-Team, das sich in dem Sci-Fi-Blockbuster versteckt.

Nachdem Ant-Man and the Wasp: Quantumania die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe eröffnet hat, kündigt sich der Kinostart des nächsten Marvel-Krachers an. Guardians of the Galaxy Vol. 3 erzählt die Geschichte rund um Star-Lord und Co. zu Ende. Der neue Trailer verrät: Die Guardians sind nicht allein.

Auf einen großen Avengers-Cameo sollten wir nicht hoffen. Regisseur und Drehbuchautor James Gunn bringt dafür das Original-Guardians-Team zurück, das er bereits im Zuge der Post-Credit-Szene von Guardians of the Galaxy Vol. 2 eingeführt hat. Im neuen Trailer sind die OG Guardians für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen.

Der neue Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 mit Original-Guardians-Team

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - Trailer OG Guardians (English) HD

Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass Sylvester Stallone in Guardians of the Galaxy Vol. 3 als Stakar Ogord zurückkehrt. Er ist der Anführer des Guardians-Teams, das an die erste Version der Marvel-Truppe in der gleichnamigen Comicreihe aus dem Jahr 1969 angelehnt ist. Bei Sekunde 23 taucht das Team im neuen Trailer auf.

Disney Die OG Guardians im neuen Guardians of the Galaxy Vol. 3-Trailer

Wie groß die Rolle der OG Guardians im dritten Teil wird, ist unklar. Zumindest Stallone scheint einen wichtigen Part einzunehmen. Immerhin ist ein Name in den Credits auf dem Poster vermerkt. Zuletzt tauchte er auch als King Shark in Gunns DC-Film The Suicide Squad auf, der im Sommer 2021 die Leinwand eroberte.

Wann startet Guardians of the Galaxy Vol. 3 im Kino?

Lange dauert es nicht mehr, bis wir endlich erfahren, wie die Geschichte zu Ende geht. Guardians of the Galaxy Vol. 3 startet am 3. Mai 2023 in den deutschen Kinos. Es ist der zweite Film in Phase 5 und der insgesamt 32. Film im Marvel Cinematic Universe.

