Neuer James Bond-Favorit hat schon 007-Qualitäten bewiesen – in dieser epischen Kriegsserie

Seit letzter Woche gibt es einen neuen James Bond-Favoriten. Callum Turner soll in die Fußstapfen von Daniel Craig treten. Sein Talent konnte er bereits in einer starken Kriegsserie unter Beweis stellen.

Anfangs war es nur ein sehr fragwürdiges Gerücht. Inzwischen sieht es jedoch so aus, als wäre an der Sache etwas dran: Callum Turner könnte der nächste James Bond werden. Laut Insider-Informationen soll er sogar der Favorit von Denis Villeneuve sein, der den Neustart der beliebten Agentenreihe als Regisseur ins Kino bringt.

Offiziell bestätigt ist natürlich nichts, weswegen wir das Gerücht nach wie vor mit Vorsicht genießen sollten. Falls ihr trotzdem neugierig auf Turner geworden seid und wissen wollt, was er bisher gemacht hat, sei euch eine Kriegsserie empfohlen, die erst letztes Jahr ihre Premiere gefeiert hat. Die Rede ist von Masters of the Air.

Neuer James Bond-Favorit: Callum Turner begeisterte bereits als Major in Masters of the Air

Masters of the Air entführt in den Zweiten Weltkrieg und erzählt von einer Fliegereinheit des US-Militärs, die gefährliche Missionen in Europa fliegt. Callum Turner schlüpft in die Rolle von Maj. John "Bucky" Egan, der genauso charismatisch wie draufgängerisch ist. Er trägt die Verantwortung für eine Bomberstaffel und wird zur komplexen Figur.

Anfangs fällt Bucky durch sein hitzköpfiges Auftreten auf. Er ist wild und hungrig, muss irgendwann aber die Realität der Kriegssituation akzeptieren und sich den Konflikten und Konsequenzen stellen, die seine Position mit sich bringt. Nicht ewig kommt er mit einem verschmitzten Lächeln davon. Auch auf ihn warten Leid und Schmerz.

Von einem Geheimagenten mit abgefahrenen Gadgets sind wir hier zwar noch ein ganzes Stück entfernt. Dafür erleben wir Turner in einer Rolle, die zwischen Abenteuerlust und Ernst pendelt, ehe sie herausfindet, wo sie genau in Befehlsketten und Hierarchien steht – und welche Folgen ihre Entscheidungen mit sich bringen.

Diese Gedanken dürften James Bond früher oder später auch kommen, wenn er sich in waghalsige Missionen stürzt, um die Welt zu retten. Zudem beweist Turner in Masters of the Air wunderbar, dass er problemlos aus einem Schwarz-Weiß-Film der 1940er Jahre entsprungen sein könnte und einen altmodischen Charme mitbringt.

Zwar hat Villeneuve bislang nicht verlauten lassen, welchen Ansatz er für seinen James Bond verfolgt. Mit einem Blick auf die bisherigen Blockbuster des Regisseurs, die sich durch ihre bedrohliche Atmosphäre und sehr gewählte Bilder auszeichnen, könnte diese Mischung aus Eleganz und Gelassenheit durchaus passen.

Wo kann man Masters of the Air mit Callum Turner streamen?

Masters of Air wurde als Miniserie konzipiert und umfasst insgesamt neun Episoden, deren Laufzeit zwischen 48 und 77 Minuten betragen. Diese neun Episoden könnt ihr euch bei Apple TV im Streaming-Abo anschauen. Darüber hinaus ist die Serie über den Apple-Channel bei Amazon Prime Video verfügbar.