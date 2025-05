Neuer John Wick-Film bringt eine der besten Figuren der Reihe zurück – bisher haben wir sie erst einmal gesehen

Das John Wick-Universum expandiert: Nicht nur wurde kürzlich Teil 5 der Action-Reihe offiziell angekündigt. Jetzt nimmt auch das nächste Spin-off mit einem vertrauten Gesicht an Fahrt auf.

Über eine Dekade ist her, dass sich Keanu Reeves erstmals als John Wick auf einen blutigen Rachefeldzug begab. Nach drei Fortsetzungen könnte man denken, dass der Auftragskiller endlich an seinem Ziel angekommen ist. Doch die Sache ist: John Wick hat sich inzwischen in ein ganzes Action-Franchise verwandelt.

Mit The Continental startete vor zwei Jahren die erste Spin-off-Serie. Ballerina stellt uns in wenigen Wochen eine völlig neue Auftragskillerin vor und dann wäre da noch ein weiterer Film, der den aus Teil 4 bekannten Caine (Donnie Yen) zurückbringt. Wie sich herausstellt, ist er nicht das einzige vertraute Gesicht in dem John Wick-Ableger.

John Wick-Star Rina Sawayama spielt im Caine-Film mit

Variety hat sich bei seinen Quellen umgehört und herausgefunden, dass sich niemand Geringeres als Schauspielerin und Sängerin Rina Sawayama dem Cast des Caine-Films angeschlossen hat. Bereits in John Wick: Kapitel 4 war sie in der Rolle einer Fanliebling Akira Shimazu, der Tochter von Koji Shimazu, zu sehen.

Wer den Film gesehen hat, dürfte von dem Casting nicht allzu überrascht sein: In der Post-Credit-Szene von John Wick: Kapitel 4 erfahren wir, dass sich Akira an Caine für den Tod ihres Vaters rächen will. Wie es aussieht, dient diese Szene nun tatsächlich als Auslöser für die Ereignisse des Caine-Films, der auf der CinemaCon angekündigt wurde.

Laut Variety soll die Produktion des Spin-offs noch dieses Jahr beginnen. Lionsgate stellt den Film in wenigen Tagen auf dem Filmfestival von Cannes potenziellen Verleihern vor. Besonders spannend ist: Martial-Arts-Spezialist Donnie Yen fungiert nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Regisseur. Das klingt sehr vielversprechend.

John Wick-Ableger: Wann startet der Caine-Film im Kino?

Bis dato hat der Caine-Film noch keinen konkreten Kinostart. Dafür dürfen wir uns am 5. Juni 2025 über die Ankunft von Ballerina mit Ana de Armas in der Hauptrolle freuen. Sogar der von Keanu Reeves verkörperte John Wick taucht in dem Spin-off auf. Darüber hinaus befinden sich John Wick: Kapitel 5 sowie ein animiertes Prequel in Entwicklung.