Vor John Wick 5: Neuer Film mit Keanu Reeves erzählt wahre Geschichte hinter der Action-Reihe – hier ist der Trailer

11 Jahre nach dem ersten John Wick-Film mit Keanu Reeves blickt der neue Film Wick Is Pain auf die Entstehung zurück. Jetzt wurde der Trailer veröffentlicht.

Vier Kinofilme und eine Serie gibt es schon, der Spin-off startet dieses Jahr und weitere sind in Arbeit. Als 2014 John Wick ins Kino kam, hätte sich wohl kaum jemand träumen lassen, welche Ausmaße das Action-Franchise mit Keanu Reeves als Auftragskiller und Hundeliebhaber einmal annahmen würde. Am wenigsten die beiden Regisseure und ihr Produzenten-Team, die damals Geldprobleme und Hypotheken auf sich genommen haben, um den Film zu realisieren. Davon erzählen sie in der neuen Dokumentation Wick Is Pain, für die kürzlich der erste Trailer veröffentlicht wurde, den wir euch hier präsentieren.

Schaut euch hier den Trailer für die John Wick-Dokumentation an:

Wick is Pain - Trailer (English) HD

Wick Is Pain soll die wahre Geschichte der Entstehung von John Wick erzählen, was sowohl die Kreation der aufwendigen Stunt-Arbeit als auch die Turbulenzen hinter den Kulissen betrifft. Denn bevor der Actionfilm sich zum millionenschweren Franchise entwickelte, war es das Traumprojekt von zwei Hollywood-Veteranen, die vor allem als Stunt-Leute und Second-Unit-Regisseure Erfahrung gesammelt hatten. Chad Stahelski, der bis heute bei jedem John Wick-Film Regie führt, und sein damaliger Geschäftspartner und Ko-Regisseur David Leitch (Atomic Blonde) kommen in der Dokumentation zu Wort, ebenso wie ihr Hauptdarsteller Keanu Reeves.

Dabei bezieht sich der schmerzvolle Titel sowohl auf all das, was Reeves beim Dreh der Fights und Stunts einstecken muss, als auch auf die Herausforderungen bei der Finanzierung und Produktion eines unabhängigen Actionfilms. Neben den Regisseuren nimmt deshalb auch das Produzenten-Team um Basil Iwanyk und Erica Lee eine besondere Rolle im Trailer ein.

Wick Is Pain wird in den USA am 9. Mai als Video-on-Demand bei Amazon, Microsoft und anderen Anbietern zum Kauf bereitstehen. Ob eine Auswertung in Deutschland geplant ist, ist allerdings noch nicht bekannt.

Einen Monat später kehrt das John Wick-Franchise dann mit dem Ableger From the World of John Wick: Ballerina ins Kino zurück, der am 5. Juni startet. Die Hauptrolle übernimmt Ana de Armas und Keanu Reeves wird einen Auftritt im Film haben. Reeves wird außerdem für John Wick 5 zurückkehren, wie Lionsgate bei der Messe CinemaCon im April bestätigte. Einen Starttermin für John Wick 5 gibt es jedoch nicht. Darüber hinaus ist ein Spin-off mit Donnie Yens Figur Caine aus Teil 4 in Arbeit sowie ein animierter Prequel-Film.