Nach dem John Wick 4-Abspann geht es weiter: Die Post-Credit-Szene bestätigt die Rückkehr von gleich 2 Figuren

John Wick: Kapitel 4 ist der erste Teil der John Wick-Reihe, der mit einer Post-Credit-Szene aufwartet. Hier findet ihr alle Infos dazu, wie die Geschichte nach dem Abspann weitergeht.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

Seit heute läuft John Wick: Kapitel 4 in den deutschen Kinos und sorgt für Action-Orgie sondergleichen. Fast drei Stunden lang prügelt sich Keanu Reeves durch die Welt, ehe er am Ende vor den 237 Stufen landet, die ihn zur Basilika Sacré-Cœur in Paris führen. Hier entscheidet sich das Finale des Films bei einem blutigen Duell.

John Wick: Kapitel 4 überrascht mit seinem Enden: Obwohl Keanu Reeves' Auftragskiller bisher selbst die größten Blutbäder überlebt hat, wird ihm dieses Mal eine Kugel zum Verhängnis. In den letzten Atemzügen des Films liegt John Wick auf der Treppe und stirbt, während die Sonne über der französischen Metropole aufgeht.

An diesem Punkt ist allerdings noch nicht Schluss!

John Wick 4 überrascht mit einer Post-Credit-Szene: Das passiert nach dem Abspann

Zum ersten Mal in der Geschichte der John Wick-Reihe wartet nach dem Abspann eine Post-Credit-Szene auf uns, die verrät, wie die Geschichte weitergeht. Der Fokus liegt allerdings nicht auf dem Schicksal unseres Haupthelden. Stattdessen rücken die Figuren Caine (Donnie Yen) und Akira (Rina Sawayama) in den Vordergrund.

Leonine Rina Sawayama als Akira in John Wick: Kapitel 4

Im Lauf der John Wick-Reihe sind viele Gaststars aufgetreten. Meistens bleiben sie aber nur für einen Film. Die Post-Credit-Szene von John Wick: Kapitel 4 bestätigt dagegen, dass wir von Caine und Akira definitiv mehr sehen werden. Zwischen den beiden gibt es einen ungeklärten Konflikt, der auf die erste Hälfte des Films zurückführen ist.

Bevor sich Caine mit Wick verbündet, stürmt er im Auftrag der Hohen Kammer das Continental-Hotel in Osaka und tötet den Manager Shimazu Koji (Hiroyuki Sanada), seines Zeichens Akiras Vater. Die nächste Rachegeschichte im John Wick-Universum schreibt sich von selbst, wie die Post-Credit-Szene beweist.

Die aufwühlende Post-Credit-Szene von John Wick 4 bereitet die Zukunft der Reihe vor

Gerade als Caine denkt, dass er und seine Tochter sicher sind, taucht Akira auf und zieht einen spitzen Gegenstand. Sie bewegt sich direkt auf ihn zu. Wie die Begegnung endet, bleibt offen. Besonders aufwühlend ist die Situation, weil Caines Tochter keinen blassen Schimmer hat, dass sie jeden Augenblick ihren Vater verlieren könnte.



Leonine Donnie Yen als Caine in John Wick: Kapitel 4

Nun bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, wo die Figuren in Zukunft auftauchen können. Mit The Continental soll noch dieses Jahr die erste Serie aus dem John Wick-Franchise erscheinen. Darüber hinaus erwartet uns das Spin-off Ballerina mit Ana de Armas in der Hauptrolle, das zwischen Teil 3 und 4 angesiedelt ist.

Am wahrscheinlichst ist, dass Donnie Yen und Rina Sawayama in John Wick: Kapitel 5 auf die Leinwand zurückkehren und dort ihre Fehde als Caine und Akira beenden. Da beide Figuren eine freundschaftliche Beziehung zu John Wick haben, sorgt das für zusätzliche Spannungen, wenn sie versuchen, sich gegenseitig umzubringen.

Moment, John Wick 5? Heißt das, dass John Wick am Ende von Teil 4 überlebt?

Um diese Frage macht die Post-Credit-Szene einen großen Bogen. Die Ereignisse im Film suggerieren, dass John Wick tot ist. Wir sehen seine Verletzung, sehr viel Blut und den leblosen Körper. John Wicks Freunde verabschieden sich. Spätestens seit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers wissen wir aber: "Niemand geht je wirklich."

Ursprünglich sollten John Wick 4 und 5 direkt hintereinander gedreht werden. Diese Pläne wurden allerdings verworfen. Während das Studio Lionsgate weiterhin an einem Ausbau der Reihe interessiert ist, deutete Regisseur Chad Stahelski zuletzt eine Verschnaufpause für John Wick an, was auch immer das genau bedeutet.

Bis eine offizielle Ankündigung von John Wick 5 müssen wir uns somit auf eine Auflösung der Frage, ob John Wick wirklich tot ist, gedulden. Der vierte Teil liefert mit seiner furiosen Action genug Diskussionsstoff, um die Wartezeit zu überbrücken.

