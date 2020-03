Neuer Justice League-Film: DC-Trailer zeigt gewaltiges Superhelden-Aufgebot

In Justice League Dark: Apokolips War wird die Erde von Bösewicht Darkseid bedroht. Wir haben den Trailer zum Animationsfilm voller DC-Figuren für euch.

Während es mit den Kino-Plänen für die Justice League Dark eher schleppend vorangeht, läuft es im DCU derweil bedeutend besser für die Antihelden-Truppe. Noch dieses Jahr werden sich die düsteren Charaktere rund um Magier John Constantine in ihr zweites Film-Abenteuer stürzen. Ihr Gegner ist dabei niemand geringeres als Darkseid, eines der mächtigsten Wesen des DC-Universums.

Justice League Dark: Apokolips War vereint zahlreiche DC-Charaktere

Schenken wir Supermans Aussagen im von IGN veröffentlichten ersten Trailer zu Justice League Dark: Apokolips War Glauben, sehen sich die Helden des DC-Universums somit einer "existentiellen Krise" gegenüber, die "globale Auswirkungen" haben könnte. Die Justice League Dark rund um Constantine, Zatanna & Co. steht dabei an vorderster Front und bekommt Hilfe von zahlreichen DC-Helden und sogar einigen Superschurken.

Ausgehend von den ersten Bildern erwartet uns somit ein wahrlich gigantisches Aufgebot an DC-Figuren, denn so ziemlich jeder Charakter, der seit dem Start des DCU mit Justice League War eingeführt wurde, scheint im brutalen Kampf gegen Darkseid mitzumischen. Neben der Justice League Dark sind ebenfalls die Justice League rund um Superman, Batman und Wonder Woman sowie die Teen Titans mit dabei.



Wie bereits sein Vorgänger, Justice League Dark, dürfte auch Apokolips War nicht mit allerlei harter Action geizen, denn der neueste Ableger des animierten DC-Universums bekam in den USA ein R-Rating für "blutige Gewalt, Sprache und einige sexuelle Anspielungen" spendiert. Dies erscheint durchaus passend, schließlich geht es im Krieg gegen Darkseid um nichts weniger als das Schicksal der Welt.

Diese Sprecher sind in Justice League Dark: Apokolips War dabei

Bösewicht Darkseid bekommt im Original einmal mehr von Horrorfilm-Ikone Tony Todd seine markante, Furcht einflößende Stimme verliehen. Neben Todd kehren ebenfalls unter anderem Jerry O'Connell (Superman), Jason O'Mara (Batman), Rosario Dawson (Wonder Woman), Matt Ryan (John Constantine) sowie Camilla Luddington (Zatanna) hinters Mikro zurück.

Justice League Dark: Apokolips War erscheint im Frühling 2020 in den USA auf Blu-ray und DVD. Einen deutschen Termin hat der Zeichentrickfilm gegenwärtig noch nicht.



Was haltet ihr vom ersten Trailer zu Justice League Dark: Apokolips War?