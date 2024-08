Neuer LG OLED-TV mit 144Hz jetzt günstig wie nie: ein Traum in 4K für Heimkino und Gaming

Wenn ihr Filme liebt, dann werdet ihr euch auch in diesen Fernseher vergucken: Ein Bild zum Niederknien, das im Filmmaker-Modus der Vision von Filmschaffenden ganz, ganz nahe kommt. Und im Gaming ist der OLED-TV ebenfalls eine Wucht!

Der LG OLED C4 ist einer der besten 4K-Smart-TVs, den ihr gerade kaufen könnt. Das Bild ist so gut, dass es sich kaum vom LG-Flaggschiff G4 unterscheiden lässt. Was sich jedoch vom G4 unterscheidet, ist der Preis – und im Amazon-Angebot bekommt ihr den brandneuen Ausnahme-TV zum neuen Bestpreis.

Aktiviert auf der Produktseite unbedingt den 300 Euro Coupon, um auf den allzeit Tiefpreis von 1863,89 Euro zu kommen. Hierbei handelt es sich um die beliebte 65-Zoll-Größe. Auch die 55 Zoll-Variante * ist im Angebot

Fast wie im Kino: Das Bild des LG OLED C4

Der C4 liefert eine Bildqualität, die ganz nah an die Spitzenmodelle heranreicht und kostet dabei hunderte Euro weniger. Die für OLED-Fernsehervon knapp 1.000 Nits sorgt für effektvolle Highlights in HDR. Zusammen mit dem OLED-typischen

ergibt sich so ein nahezu perfektes Bild.

Beeindruckend sind aber auch die Farben, denn der LG OLED C4 hat eine ultrapräzise Farbtreue. Das heißt, dass Farben so natürlich wie nur möglich aussehen. Im Dolby Vision Filmmaker-Modus könnt ihr dann Filme endgültig so erleben, wie sie vom Regisseur erdacht wurden.

Der Filmmaker-Modus dreht gleich an mehreren Stellschrauben, um euer Filmerlebnis so authentisch wie möglich zu gestalten. Die Helligkeit wird reduziert, damit die Details in hellen Bildbereichen nicht verloren gehen. Der Farbtemperatur wird etwas wärmer und alle künstlichen Bildverbesserungen wie Bewegungsglättung und Bildschärfer werden radikal abgestellt. Ein Mekka für Cineast:innen!

Gaming und Smart-TV der Königsklasse

Doch der LG OLED C4 kann nicht nur Filme & Serien. Auch Gaming ist auf dem TV eine Wucht. Vier HDMI 2.1-Eingänge bieten 4K-Gaming mit 120 Hz, einer davon sogar bis zu 144 Hz. Davon profitieren vor allem PC Spieler:innen, die schnelle Spiele wie Shooter oder Rennspiele bevorzugen.

Dazu gibt es VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), NVIDIA Gsync und AMD FreeSync Premium, die allesamt für flüssiges Gaming ohne Verzögerungen oder Ruckler sorgen.

Sind solche Begriffe Kauderwelsch für euch, dann lohnt sich einen Blick in die TV-Kaufberatung unseres Kollegen bei GameStar Tech. Dort erfahrt ihr alles, was ihr beim Kauf eines Fernsehers wissen müsst.

LG OLED C4 so günstig wie nie*

Doch was ist mit Smart-TV-Features und Apps? Auch hier gehört LG zum Besten, was es gibt. Die neueste Version des webOS sorgt für eine übersichtliche und schnelle Navigation, lässt sich auf eure Bedürfnisse anpassen und bietet eine große Auswahl an Apps.

Noch besser wird die Bedienung durch die geniale Magic Remote, ein Hybrid aus Maus, Tastatur, Fernbedienung und Bewegungssteuerung, der eine unglaublich dynamische Bedienung bietet.

Wie üblich ist die größte Schwäche des TVs der Sound, doch auch der ist im C4 durchaus brauchbar und reicht im Alltag aus. Heimkino-Fans holen sich aber trotzdem eine Soundbar oder ein Sound-System. Erwähnenswert ist außerdem, dass HDR10+ immer noch nicht von LG unterstützt wird. Diesen HDR-Standard gibt's leider nur bei anderen Herstellern.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.