Neuer Netflix-Horror mit Christian Bale dauert 130 Minuten – und 100 davon sind unerträglich

Scott Coopers Schauerkrimi Der denkwürdige Fall des Mr Poe hat die Netflix Top 10 erklommen. Die wenigsten dürften diese überlange Schlaftablette aber bis zum Ende durchhalten.

Mit Christian Bale hat Regisseur Scott Cooper in der Vergangenheit die starken Filme Auge um Auge und Feinde - Hostiles gedreht. Jetzt ist sein neustes Werk Der denkwürdige Fall des Mr Poe direkt bei Netflix erschienen und hat den beliebten Charakterdarsteller wieder an Bord.

Der im Original eleganter betitelte The Pale Blue Eye hat es in die Top 10 der Netflix-Charts geschafft, was aber mehr an gestarteten Streaming-Anläufen als wirklich beendeten liegen dürfte. Denn der denkwürdige Fall des Mr Poe ist jetzt schon eine der frustrierendsten Schlaftabletten 2023.

Der deutsche Titel des Netflix-Krimis mit Christian Bale ist die größte Mogelpackung

Die Story von Coopers neuem Film spielt im Jahr 1830, wo sich in West Point ein Mord an einer Kadettenschule ereignet, der nicht der einzige bleibt. Der erfahrene Polizist Augustus Landor (Bale) soll in einem Fall ermitteln, in dem dem Opfer das Herz aus der Brust geschnitten wurde. An der Kadettenschule befindet sich außerdem ein gewisser junger Edgar Allan Poe (Harry Melling), der sich lieber seinen morbiden Texten widmet und irgendwann selbst zum Verdächtigen wird.

Was erstmal nach einem aufregenden Mix aus schaurigem Krimi und historischen Hintergründen mitsamt makabrer Geheimnisse klingt, wird schnell unfassbar ermüdend. Cooper hat mit Der denkwürdige Fall des Mr Poe ein langjähriges Herzensprojekt realisiert, doch seine eigene Leidenschaft für die Geschichte überträgt sich in keiner Sekunde auf den Film selbst.

Stattdessen schlafwandelt Bale in der Hauptrolle durch die Handlung, während Coopers Inszenierung trotz atmosphärisch ansprechender Ansätze nie Spannung oder Dynamik aufkommen lässt.

Ein Netflix-Film wie eine viel zu lange Tatort-Folge

Die knapp 130 Minuten von Der denkwürdige Fall des Mr Poe, an dem kaum irgendetwas denkwürdig ist, wirken wie eine endlose Tatort-Folge. Mindestens 100 Minuten des Netflix-Films sind eine todlangweilige Geduldsprobe, bei der die Mordserie nur beiläufig mit okkulten Geheimnissen angereichert wird, um der in Zeitlupe erzählten Krimigeschichte zumindest etwas von ihrer formelhaften Eintönigkeit zu nehmen.

Erst gegen Ende nimmt Der denkwürdige Fall des Mr Poe mit einem exzessiven Finale kurz Fahrt auf. Das Finale ist dann aber gar keines und die Handlung plätschert nochmal dahin zu einer konstruierten Auflösung, die den Netflix-Film endgültig unter sich begräbt.

