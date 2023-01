Harry Potter-Universum wächst weiter: Mission Impossible-Star spielt Figur, die ihr in den Filmen wahrscheinlich übersehen habt

Nach 11 Filmen geht das Harry Potter-Franchise jetzt auch anderweitig weiter: Hogwarts Legacy wird mithilfe eines britischen Filmstars eine kleine Figur deutlich größer ausbauen.

Nach dem dritten Harry Potter-Spin-off Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse wankt die Kinozukunft der Zaubererwelt und Gerüchte von einem Harry Potter-Serien-Reboot machen die Runde. Gleichzeitig wächst die Wizarding World an anderer Stelle weiter: Am 10. Februar 2023 erscheint das Rollenspiel Hogwarts Legacy und darin wird ein Vorfahre von Sirius Black einen wichtigen Part übernehmen.

Simon Pegg spielt in Hogwarts Legacy Sirius Blacks Ururgroßvater

Wizarding World gab bekannt, dass Harry Potter-Fans in dem heiß erwarteten Videospiel auf Sirius Ahnen Phineas Nigellus Black (1847-1975) treffen werden. Vor Snape war dieser der letzte Slytherin-Direktor, der das Amt des Hogwarts-Schulleiters im 19. Jahrhundert bekleidete.

Zum Leben erweckt wird die Harry Potter-Figur des Phineas Black von Simon Pegg, den ihr sicherlich aus Shaun of the Dead, Star Trek und der Mission: Impossible-Reihe kennt.

Seht hier Simon Peggs Eintritt in die Harry Potter-Welt

In einem Vorstellungs-Video zu Hogwarts Legacy beschreibt Simon Pegg seine Harry Potter-Figur mit vielen negativen Eigenschaften:

Phineas Black ist der unbeliebteste Schulleiter in der Geschichte von Hogwarts, aufgeblasen und uninteressiert [...]. Er will den Job nur, weil es eine prestigeträchtige Position ist. Ich denke, er hat kein Interesse an der Bildung von Kindern oder daran, ein Vorbild zu sein. [...] Er ist ein bisschen ein Idiot [...], ein egozentrischer, streitsüchtiger, etwas kindischer Charakter. 'Seid weniger wie er" ist die Botschaft des Spiels.

Nachdem "fast alle britischen Schauspieler:innen" schon vor ihm Teil der Harry Potter-Filmen waren, freut sich Simon Pegg jetzt, ebenfalls zu diesem Universum zu stoßen.

Harry Potter-Figur kehrt zurück: Woher wir Phineas Nigellus Black kennen

In den Filmen hatte Phineas Nigellus Black nur kurz als Porträt in Dumbledores Büro einen Auftritt. Außerdem tauchte sein Name auf dem Stammbaum-Wandteppich in Sirius Blacks Zuhause im Grimmauldplatz 12 auf. In den Büchern hatte der Ex-Schulleiter eine geringfügig größere Rolle: In Die Heiligtümer des Todes steckte Hermine sein 2. Gemälde (in der Black-Residenz) ihn ihre Tasche, damit Phineas ihnen nicht hinterherspionieren und Snape (in seinem 1. Bild in Hogwarts) Bericht erstatten konnte. Was natürlich trotzdem passierte.

Warner Harry Potter-Figur Phineas Nigellus Black in den Filmen

Harry Potter-Fans wissen, dass Sirius Black bei seiner Reinblüter-Familie aus der Art geschlagen war: gewissermaßen das weiße Schaf in einer schwarzen Familie. Während die Blacks die Dunklen Künste schätzten und vorrangig zum Slytherin-Haus gehörten, landete Sirius in Gryffindor und wurde Harrys Pate. Phineas scheint also weniger Sirius und mehr seinen Ururenkelkindern Bellatrix Lestrange und Narcissa Malfoy zu ähneln.



In Hogwarts Legacy werden wir nun wohl einiges mehr über Sirius Vorfahren Phineas und das "das fürnehme und gar alte Haus der Blacks" erfahren.

