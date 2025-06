Neuer Netflix-Thriller auf Platz 1 in 47 Ländern: Der Macher dahinter hat ein Milliarden-Imperium aufgebaut

Ein neues Thriller-Drama hat in vielen Ländern die Spitze der Netflix-Top-10 erobert. Hinter dem Film steckt Tyler Perry, der als Unternehmer im Filmgeschäft zum Milliardär geworden ist.

Während Tyler Perry in Deutschland immer noch ein recht unbekannter Name ist, zählt der Regisseur, Schauspieler, Produzent und Unternehmer in den USA zu den erfolgreichsten Namen der Filmbranche. Berühmt wurde Perry vor allem für überzogene Komödien wie die Madea-Reihe, die schon 12 Filme hervorgebracht hat.

Daneben ist der Amerikaner auch für ernstere Stoffe verantwortlich, zu denen unter anderem das neue Thriller-Drama Straw von Netflix gehört. Mit dem Film ist Perry direkt wieder ein Mega-Hit geglückt, der laut Flixpatrol gerade in 47 Ländern den ersten Platz der Film-Top-10 des Streamers belegt. Deutschland zählt aber nicht dazu.

Neuer Netflix-Hit von Tyler Perry: Darum geht es im Thriller-Drama Straw

In Straw spielt Taraji P. Henson die alleinerziehende Mutter Janiyah, die sich um ihre kranke Tochter kümmern muss und von Monat zu Monat auf jeden Cent achten muss, damit das Geld reicht. Als Mitarbeiterin in einem Lebensmittelgeschäft gerät sie schließlich in den schlimmsten Tag ihres Lebens, nachdem sie auch noch verdächtigt wird, eine Bank überfallen zu wollen.

Regisseur Tyler Perry ist im Filmgeschäft zum Milliardär geworden

Im Gegensatz zur Hauptfigur seines neuen Films muss sich Tyler Perry um Geld schon lange keine Sorgen mehr machen. Wie Business Insider 2023 aufgeschlüsselt hat, besitzt der Star ein Milliarden-Vermögen. Das hat sich Perry nicht nur durch kostengünstige Filmproduktionen erarbeitet, die sehr hohe Summen eingespielt haben.

Als Unternehmer hat er beispielsweise auch eine Filmproduktionsfirma in Atlanta gegründet, wo unter anderem der Marvel-Blockbuster Black Panther gedreht wurde. Außerdem ist Perry an dem Streaming-Dienst BET+ beteiligt, der auf afroamerikanische Produktionen spezialisiert ist.

