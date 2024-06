Neuer Netflix-Thriller schafft, woran Jason Statham mit fast 300 Millionen Dollar scheiterte

Hai-Alarm in Paris! Der neue Netflix-Thriller Im Wasser der Seine ist viel besser, als diese Ausgangsidee vermuten lässt – und trotzdem wunderbar hirnrissig.

Wer dachte, eine Rotweinvergiftung wäre die größte Gefahrenquelle bei einem Spaziergang an der Seine, muss sich dringend bei Netflix weiterbilden. Dort streamt seit dieser Woche der (Ganzundgarkeine-)Tatsachen-Thriller Im Wasser der Seine. Darin sucht eine Hai-Dame das Zentrum von Paris heim und knabbert mit ihrem Nachwuchs an WaPo-Tauchern herum. Innerhalb weniger Tage haben sich die Fischchen an die Spitze der Top 10 des Streaming-Dienstes gefressen. Verdient!

Der Netflix-Thriller Im Wasser der Seine bringt Der Weiße Hai nach Paris

Hinter Im Wasser der Seine steckt Regisseur und Co-Autor Xavier Gens, der sich einst mit Frontier(s) in die Annalen des französischen Horror-Kinos schlitzte. Nach ein paar Misserfolgen wie Hitman - Jeder stirbt alleine wurde es ruhiger um ihn. Ein Netflix-Selbstläufer war Im Wasser der Seine also keineswegs. Umso schöner fällt die positive Überraschung aus. Mit seinem neuen Thriller liefert Gens einen poppigen Reißer ab, der Steven Spielbergs Der Weiße Hai für die Stadt der Liebe am Vorabend der Olympischen Sommerspiele aktualisiert.

Schaut euch den Trailer für Im Wasser der Seine an:

Im Wasser der Seine - Trailer (Deutsch) HD

Die für The Artist oscarnominierte Bérénice Bejo spielt Wissenschaftlerin und Taucherin Sophia. Sie hat dem Meer nach einer Hai-Attacke den Rücken gekehrt. Nun steht allerdings ein Wiedersehen mit dem Biest an, das sie einst beschützen wollte. Denn ein mutierter Hai findet seinen (beziehungsweise ihren) Weg ins wässrige Herz von Paris und hält noch ganz andere Überraschungen parat.

Während Umweltschützerin Mika (Lea Leviant) das Tier vor menschlichem Zugriff schützen will, wollen Sophia und Wasserpolizist Adil (Nassim Lyes), die Behörden vor der Gefahr im Fluss warnen. Die Bürgermeisterin ignoriert sie jedoch. Nichts soll am Image der Stadt kratzen, die auf der Seine zufällig gerade eine Triathlon-Weltmeisterschaft durchführen will.



Meeres-Monster rächen sich für die Umweltverschmutzung

Die Story klingt reichlich absurd und ist es auch. Schwimmer:innen sollten in Paris eher mit E. coli-Bakterien rechnen, statt mit gefräßigen Riesenhaien, die ihre Opfer zerfetzen. Und genussvoll überzeichnete Fütter-Einlagen gibt es einige zu sehen in Im Wasser der Seine. Vom Auftakt, in dem sich die Haie für die Plastikverschmutzung der Meere rächen, bis zu einem ziemlich blutigen Erwachen von Gen-Z-Aktivist:innen, bleibt hier kein Auge trocken beziehungsweise kein Körperteil am anderen.

Netflix Im Wasser der Seine

Die visuellen Effekte des laut Le Parisien 20 Millionen Euro teuren Films können bei den akrobatischen Tötungs-Choreografien der Haie nicht immer mithalten. Das stört aber nur selten, da wir es sowieso mit karikaturartigen Toden zu tun haben. Realistischer Horror sieht anders aus und Lachen ist hier explizit erlaubt.

Jason Statham und The Meg kommen gehen neben den Netflix-Haien unter

Trotzdem vermeidet Im Wasser der Seine einige jener Fallen, die das große Hai-Franchise unserer Zeit lahmlegen: die insgesamt rund 260 Millionen Dollar teuren Meg-Filme mit Jason Statham. Storys, die aufgeblasener sind, als der Bauch eines Megalodon, unansehnliche Unterwasser-Action und so viel ironisches Gezwinker, dass niemals ein Gefühl für Gefahr entsteht – daran leiden Meg und Meg 2: Die Tiefe.

Demgegenüber behält sich Xavier Gens trotz allem Spaß an der Übertreibung einen grundlegenden Ernst bei und das mit einer Härte, die jede:n in ein Opfer verwandeln kann. Die Haie sehen in dem Netflix-Film vielleicht nicht sonderlich echt aus, aber sie strahlen Gefahr aus. Was hervorragend zu einem Film passt, in dem eine Bedrohung über allem steht, selbst den Haien: die der menschengemachten Zerstörung.