Neuer Platz 1 bei Netflix: Dieser Serienkiller-Fall ist seit 50 Jahren ungelöst und ein Meisterregisseur hat ihn bereits verfilmt

Der Fall des Zodiac-Killers beschäftigt die Polizei und True Crime-Fans seit über 50 Jahren. Eine neue Dokuserie auf Netflix nimmt das Thema nun erneut auf und erhält damit viel Aufmerksamkeit.

In den Netflix-Serien-Charts ist neuerdings die dreiteilige True Crime-Doku Hier spricht Zodiac von Phil Lott und Ari Mark auf Platz 1. Darin geht es um einen der Männer, die für den notorischen Zodiac-Killer gehalten werden, der Ende der 1960er Jahre mindestens fünf Leute getötet hat – und nie gefasst wurde.

Die Theorie, dass Arthur Leigh Allen der Zodiac war, der Polizei und Presse mit kodierten Nachrichten perfide Rätsel aufgab, wurde von Journalist Robert Graysmith popularisiert. Im Film Zodiac - Die Spur des Killers von Meisterregisseur David Fincher wurde der Reporter von Jake Gyllenhaal dargestellt, in der neuen Netflix-Doku kommt er selbst zu Wort.

Hier spricht Zodiac auf Netflix: Der neue True Crime-Hype über den notorischen Serienkiller

Die jüngste Zodiac-Doku befasst sich mit dem Zodiac-Verdächtigen Arthur Leigh Allen. Diesmal aus der Perspektive von David und Connie Seawater, die damals als Kinder Ausflüge mit dem Lehrer machten und später feststellten, dass die Ausflugsorte gleichzeitig Tatorte waren. Sie glauben mittlerweile, dass der 1992 verstorbene Arthur, der damals so etwas wie eine Vaterfigur für sie war, für die Zodiac-Morde in San Francisco verantwortlich war. In Hier spricht Zodiac legen sie dar, welche Belege sie für ihren Verdacht haben.

Allen gilt aber nicht als der einzige mögliche Zodiac. Indizienbeweise führten auch Gary L. Stewart (The Most Dangerous Animal of All: Searching for My Father and Finding the Zodiac Killer) zur Annahme, dass sein Vater Earl Van Best Jr. der niemals gefasste Serienkiller gewesen sei, bis die Hulu-Dokumentation The Most Dangerous Animal of All von 2020 ihn und seine Co-Autorin Susan Mustafa vom Gegenteil überzeugte (via Vulture ).

Darüber hinaus berichteten die Daily Mail und andere erst letztes Jahr, dass Gary Francis Poste, ein weiterer Top-Verdächtiger, vom FBI als Zodiac-Killer überführt worden sei.

So ist der Fall des Zodiac-Killers vermutlich längst in derselben Kategorie wie Jack the Ripper angekommen. Und zwar insofern, dass er wohl nicht mehr gelöst werden kann, aber immer noch guten Stoff für True Crime-Formate abgibt.

Wo kann man den Zodiac-Film von David Fincher sehen?

Wer statt der Netflix-Doku lieber den True Crime-Spielfilm von Regisseur David Fincher zum Thema sehen möchte, kann diesen als Leih- und Kauftitel bei Amazon, MagentaTV, Sky, Apple TV und Co. finden. Als Teil einer Flatrate gibt es den Titel derzeit nicht.