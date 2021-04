Neuer Sci-Fi-Actionfilm mit Bruce Willis und Aliens - jetzt als limitierte 4K-Edition vorbestellen

Im Sci-Fi-Actionfilm Cosmic Sin müssen Frank Grillo und Bruce Willis eine Alien-Invasion verhindern. Ab sofort könnt ihr den Streifen in einer limitierten 4K-Edition vorbestellen.

Schauspielstar Bruce Willis hat im Verlauf seiner langen Karriere auch in einigen Science-Fiction-Filmen mitgespielt. Zu seinen besten Werken in dem Genre zählen sicherlich der postapokalyptische Kultfilm 12 Monkeys, Luc Bessons verrückter Ritt Das fünfte Element oder der Zeitreise-Thriller Looper.

Auch in der Spätphase seiner Karriere verschlägt es Willis immer noch ab und zu an das Set eines Sci-Fi-Films. Einer davon ist Cosmic Sin, in dem der Schauspieler an der Seite von Actionstar Frank Grillo gegen Aliens kämpft. In Deutschland erscheint der Film am 12. Mai 2021 direkt fürs Heimkino.

Darum geht es in Cosmic Sin mit Bruce Willis

Der Sci-Fi-Actionfilm spielt in der Zukunft des Jahres 2524. Hier hat die Menschheit schon seit 400 Jahren andere Planeten zum Leben besiedelt. Auf einem davon droht allerdings große Gefahr durch eine Alien-Invasion.

Um die Bedrohung abzuwenden, wird der pensionierte Kriegsheld James Ford (Bruce Willis) damit beauftragt, die Außerirdischen mit dem General Eron Ryle (Frank Grillo) und einem kleinen Team aus Soldat*innen zu bekämpfen.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Cosmic Sin:

Cosmic Sin - Trailer (Deutsch) HD

Die limitierte 4K-Edition von Cosmic Sin kommt mit einem Pappschuber daher. Wer die beste Qualität nicht braucht oder gar keinen 4K-Player hat, kann sich bei Amazon auch die Blu-ray* oder DVD* des Sci-Fi-Actionfilms vorbestellen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.