Neuer Sci-Fi-Film kam aus dem Nichts und ist Platz 1 bei Amazon: 95 Minuten abgefahrene Bilder und Alien-Horror

Im Prime-Abo wurde vor kurzem völlig überraschend ein neuer Sci-Fi-Film veröffentlicht. In den Charts ist der Survival-Mindfuck-Trip Ash schon an die Spitze geschossen.

Manchmal veröffentlichen Streaming-Dienste wie Amazon Prime neue Filme sehr überraschend und komplett ohne Vorankündigung. Vor einigen Tagen ist das jetzt wieder passiert. Der Sci-Fi-Horror Ash wurde online gestellt und viele dürften es nur zufällig mitbekommen haben. Anscheinend ist das Interesse an dem neuen Film von Musiker und Komponist Flying Lotus aber sehr hoch, denn in den Charts hat es das Werk direkt an die Spitze geschafft.

Neuer Sci-Fi-Horror bei Amazon Prime: Ash entfesselt Überlebenskampf mit psychedelischen Bildern

Im Film spielt Eiza González (Baby Driver) die Astronautin Riya, die auf einem mysteriösen Planeten namens Ash erwacht. Nachdem sie sich zunächst an fast nichts erinnern kann, tauchen langsam Momente in ihrem Kopf auf, in denen der Rest ihrer Crew auf brutale Art ums Leben kam. Schließlich trifft Riya auf den geheimnisvollen Brion (Breaking Bad-Star Aaron Paul), von dem sie nicht weiß, ob sie ihm vertrauen kann.

Schaut hier noch einen Trailer zu Ash:

Ash - Trailer (English) HD

Wer Sci-Fi-Filme wie Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt oder Das Ding aus einer anderen Welt kennt, wird sich in Ash schnell zurechtfinden. Regisseur Flying Lotus setzt neben vertrauten Genre-Elementen vor allem auf die audiovisuelle Ebene seines Films. Oft kommt der Streifen einem psychedelischen Drogentrip gleich, in dem das ganze, grausame Ausmaß der Story erst spät enthüllt wird.

Ash stürmt die Streaming-Charts bei Amazon Prime

Bei der Kritik kommt Ash ziemlich positiv weg. Der US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes verzeichnet einen guten Schnitt von 74 Prozent. Das Publikum reagiert jedoch negativer auf den Film. Die Moviepilot-Community bewertet Ash zum Beispiel mit einem negativen Schnitt von 4,5 von 10 Punkten bei bislang 60 Bewertungen.

Der raschen Popularität des Films tut das keinen Abbruch. In den weltweiten Streaming-Charts von Amazon Prime steht Ash laut FlixPatrol derzeit auf Platz 1. Der Erfolg wird durch die Tatsache verstärkt, dass der Streifen komplett aus dem Nichts erschienen ist und rapide an Popularität gewonnen hat.

