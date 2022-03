Neuer Spider-Man im MCU: Will Smith befeuert eines der größten Marvel-Gerüchte

Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Jaden Smith eine große Rolle im Marvel Cinematic Universe übernimmt. Will Smith, Jadens Vater, gibt nun weiteren Grund zur Spekulation.

Wie es aussieht, erwartet uns in Kürze der nächste Casting-Coup im Marvel Cinematic Universe. Jaden Smith könnte schon bald eine entscheidende Rolle in dem Franchise übernehmen, wie diverse Gerüchte seit mehreren Monaten nahelegen. Jetzt gibt auch Jadens Vater, Hollywood-Star Will Smith, einen spannenden Hinweis.

Gegenüber der POPTime (via Comic Book Resources ) äußerte sich Will Smith wie folgt über die bevorstehende Rolle seines Sohns:

"Mein Sohn bereitet sich körperlich und geistig darauf vor, Geschichte als ein Charakter zu schreiben, der zum ersten Mal in einer Filmsaga auftaucht. Viele kennen ihn bereits und haben nach ihm gefragt."

Neuer Spider-Man im MCU: Spielt Jaden Smith Miles Morales?

Die große Frage ist: Wenn Jaden Smith fortan Teil des MCU ist, welche Figur spielt er? Die Antwort darauf könnte bereits existieren. Nicht zuletzt teilte der Schauspieler zu Beginn des Jahres ein höchst verdächtiges Bild, das ihn mit Spider-Man-Maske zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Fans gehen davon aus, dass Jaden Smith in Zukunft die Figur Miles Morales auf der großen Leinwand zum Leben erweckt. In animierter Form haben wir diese bereits in Spider-Man: A New Universe kennengelernt. Nun scheint der Sprung ins Live-Action-Metier bevorzustehen. Offiziell bestätigt ist davon allerdings noch nicht.

Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wollt ihr Jaden Smith als Miles Morales im MCU sehen?