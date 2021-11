Neuer Spider-Man: No Way Home-Trailer verspricht das größte Marvel-Ereignis seit Avengers: Endgame

Der neue Trailer zu Spider-Man: No Way Home lässt das Marvel-Multiversum eskalieren. Tom Holland bekommt es mit den Schurken zu tun, die schon Tobey Maguire und Andrew Garfield das Fürchten lehrten.

Im neuen Spider-Man-Film öffnet Doctor Strange das Tor zum Multiversum und beschert uns damit das größte Marvel-Ereignis seit Avengers: Endgame. Dieses Mal kommen nicht nur Figuren aus dem Marvel Cinematic Universe zusammen, sondern auch aus den früheren Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire und Andrew Garfield.

Alle Black Friday-Angebote Zu Amazon Jetzt sichern

Bei Spider-Man: No Way Home handelt es sich um den dritten Solofilm mit Tom Holland in der Hauptrolle. Seit dem ersten Trailer wissen wir, dass er es mit Schurken wie Doc Ock und dem Green Goblin zu tun bekommt. Der neuste, 3 Minuten lange Trailer gewährt uns weitere Einblicke in das bisher epischste Spider-Man-Abenteuer.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Spider-Man: No Way Home schauen:

Spider-Man: No Way Home - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Nachdem es im MCU letztes Jahr verhältnismäßig ruhig war, feuert das Franchise 2021 aus allen Rohren. Auf Disney+ haben wir mit WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki und What If...? vier neue Serien bekommen. Im Kino erweiterten Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und Eternals das MCU.

No Way Home verspricht, ein angemessener Höhepunkt dieses ereignisreichen MCU-Jahres zu werden. Holland bezeichnete den Film als eine Art Abschluss seiner Spidey-Trilogie. Ob er dem Marvel-Helden damit komplett den Rücken kehrt, darf bezweifelt werden. Alles, was wir bisher über Doctor Strange: In the Multiverse of Madness wissen, deutet daraufhin, dass die Fortsetzung an No Way Home anschließt.

Spider-Man: No Way Home startet am 16. Dezember 2021 in den Kinos.

Podcast für Marvel-Fans: Ist Loki die beste MCU-Serie?

Die neue Marvel-Serie Loki bei Disney+ verändert das Superhelden-Universum wie keine davor. Denn Loki stellt die Weichen für einen wichtigen neuen Bösewicht und die Entdeckung des Multiversums im MCU.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast sprechen wir darüber, was Loki für die Zukunft des Marvel-Universums bedeutet und welche Stärken und Schwächen sie hat. Außerdem steht die Frage im Raum: Ist Loki nicht nur die wichtigste, sondern auch die beste Serie im MCU?

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie gefällt euch der neue Spider-Man: No Way Home-Trailer?