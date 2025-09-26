Neuer The Witcher-Star hat sich wegen Henry Cavill-Fans ein Jahr nicht ins Internet getraut

Der Wechsel von Henry Cavill zu Liam Hemsworth als The Witcher-Hauptdarsteller sorgte für großen Ärger bei Fans der Netflix-Fantasy. Der neue Star hat sich deshalb selbst einen Social Media-Entzug auferlegt.

Neubesetzungen in fortlaufenden Serien sind keine Seltenheit, allein im HBO-Hit Game of Thrones wurden bekanntlich zahlreiche Rollen neu gecastet. Selten war der Aufschrei unter Fans aber derart groß wie beim 2022 verkündeten Hauptdarsteller-Wechsel der Netflix-Serie The Witcher. Diese gingen auf die Barrikaden und forderten u. a. mit einer Online-Petition die Rückkehr von Henry Cavill als Star der High Fantasy.

Die recht undankbare Aufgabe, diesen ab Staffel 4 zu ersetzen, nahm Liam Hemsworth (Die Tribute von Panem) an, der in wenigen Wochen seine Premiere als titelgebender Witcher feiern wird. Der Australier hat den Wirbel um seine Besetzung natürlich mitbekommen, infolgedessen aber eine eigene Strategie verfolgt, sich und seine Arbeit davon nicht zu sehr beeinflussen zu lassen.

"Es begann mich abzulenken": Liam Hemsworth blieb Social Media ein Jahr lang fern – aus Angst vor The Witcher-Fans

Wie Hemsworth in einem aktuellen Exklusiv-Interview mit Entertainment Weekly erklärte, vermied er nach der Verkündung seiner Besetzung jegliche Online-Aktivitäten:

Es gab ziemlich viel Lärm und ich musste das beiseiteschieben. Es begann mich abzulenken. Ich habe mich in der Vergangenheit oft mit solchen Dingen auseinandergesetzt, aber [...] ich möchte einfach nicht, dass irgendetwas davon meine Art und Weise beeinflusst, die Geschichte zu erzählen, die ich erzählen möchte. Ich habe mich den Großteil des letzten Jahres aus den sozialen Medien und dem Internet zurückgezogen.

Mehr zum Thema:

Dass seine Darstellung des Witchers dennoch unweigerlich mit der seines Vorgängers verglichen werden wird, dürfte Hemsworth zweifellos bewusst sein. Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich versprach jedoch, dass ihr neuer Star die richtige Balance zwischen Demut vor der Rolle und deren gleichzeitiger Weiterentwicklung gefunden hat:

Das [...] wirklich Tolle an Liam ist, dass er das Ganze sehr, sehr ernst nimmt. Ich glaube, er wusste, dass er in große Fußstapfen treten würde. Es war ihm sehr wichtig, bestimmte Dinge beizubehalten – und auch bestimmte Dinge zu erfinden, damit sein Geralt auf eigenen Beinen stehen konnte.



Wann startet Staffel 4 von The Witcher bei Netflix?

Wie sich Hemsworth als Schwert schwingender Hexer Geralt von Riva machen wird und ob Fans weiter verärgert auf die Cavill-losigkeit reagieren werden, erfahren wir am 30. Oktober 2025. Dann startet nämlich die vierte Staffel von The Witcher bei Netflix.