The Witcher-Überraschung: Henry Cavill verlässt Netflix-Serie nach Staffel 3 und sein Ersatz steht schon fest

Netflix hat eine 4. Staffel von The Witcher bestätigt, die aber mit einer großen Änderung kommt. Henry Cavill steigt aus der Fantasy-Serie aus und wird von Liam Hemsworth abgelöst.

Die 3. Staffel von The Witcher ist noch weit entfernt, da hat Netflix schon eine überraschende Nachricht zur Zukunft des Fantasy-Hits verkündet. Die Serie bekommt eine 4. Staffel, die mit einem neuen Hauptdarsteller gedreht wird. Henry Cavill verlässt die Serie und sein Ersatz steht schon fest.

Henry Cavill macht The Witcher-Ausstieg über Instagram öffentlich

Laut Deadline wird Liam Hemsworth ab Staffel 4 Cavills Rolle als Geralt von Riva in The Witcher spielen. Auf Instagram teilte der Star die Nachricht selbst mit seinen Fans:

Einige Neuigkeiten vom Kontinent… Meine Reise als Geralt von Rivia war voller Monster und Abenteuer, und leider werde ich mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel 4 niederlegen. An meiner Stelle wird der fantastische Mr. Liam Hemsworth den Mantel des Weißen Wolfs übernehmen.

Wie bei den größten literarischen Charakteren gebe ich die Fackel mit Ehrfurcht für die Zeit weiter, die ich damit verbracht habe, Geralt zu verkörpern, und mit Enthusiasmus, Liams Sicht auf diesen faszinierendsten und nuanciertesten Mann zu sehen. Liam, guter Herr, dieser Charakter hat so eine wunderbare Tiefe, viel Spaß beim Eintauchen und zu sehen, was du finden kannst.

Auch Hemsworth postete direkt ein Statement zur großen The Witcher-Veränderung auf Instagram:

Als Witcher-Fan bin ich überglücklich über die Gelegenheit, Geralt von Riva zu spielen. Henry Cavill war ein unglaublicher Geralt, und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel übergibt und mir erlaubt, die Klingen des Weißen Wolfs für das nächste Kapitel seines Abenteuers aufzunehmen.

Henry, ich bin seit Jahren ein Fan von dir und war inspiriert von dem, was du zu dieser geliebten Figur beigetragen hast. Ich habe vielleicht ein paar große Stiefel zu füllen, aber ich freue mich wirklich darauf, in die Welt von The Witcher einzutreten.

Ob Henry Cavill The Witcher verlässt, weil seine Superman-Zukunft bei DC jetzt wieder viel konkreter wird, ist nicht bekannt. Die 3. Staffel The Witcher erscheint im Sommer 2023. Dieses Jahr können Fans auf Netflix zuerst noch die Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin ab dem 25. Dezember streamen.

